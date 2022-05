Regione, il csx lancia un sondaggio. Test sui candidati, ma non c'è strategia

E' un sondaggio nazionale, lontano dalle dinamiche locali. Eppure è in corso - secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, commissionato all'interno del centrosinistra nazionale per testare i vari possibili candidati alla guida di Regione Lombardia. Per adesso ancora non ci sono dati, visto che la raccolta è in corso. Tuttavia il fatto che sia stato commissionato e che sia in fase di realizzazione la dice lunga sul livello di incertezza che ancora alberga nel centrosinistra per la sfida delle regionali, che dovrebbe avere a breve delle novità, su un fronte o l'altro. Attilio Fontana continua a prendere tempo: c'è prima da risolvere la grana siciliana, per la Lega e per Fratelli d'Italia, e una sua ricandidatura potrebbe levare un'arma a Matteo Salvini perché Giorgia Meloni ribadirebbe il concetto che gli uscenti non si discutono. A partire proprio da Fontana.

Lato sinistro, Cottarelli sempre più lontano

Sul lato sinistro, intanto, Carlo Cottarelli sembra sempre più lontano. Dopo una iniziale disponibilità pare sia preso dalle vicende nazionali. Non c'è mai stata una strategia comune con i sindaci e dunque alla fine non si è capito se Letta lo candiderà o no. Stesso discorso sul processo di primarie. Vinicio Peluffo aveva detto che entro giugno o si sarebbe individuato un candidato unitario oppure si sarebbe dato il via libera al percorso delle primarie. Probabilmente bisognerà aspettare le amministrative, ma il rebus resta: fare primarie e così mettere a rischio l'alleanza complessiva (che già adesso non esiste) tra Calenda, Pd e M5S oppure non fare niente con il rischio di arrivare dopo l'estate in ritardo colossale sull'individuazione del campione, che a quel punto sarà scelto in fretta e furia (e magari calato dall'alto, così il cerino lo prende qualcun altro?). Interrogativi leciti, e complicati. La partita è iniziata, ma i duri ancora non hanno cominciato a giocare.

