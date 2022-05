Regione Lombardia, bagarre in aula: cartelli M5S contro "spiedo bresciano"

Regione Lombardia, bagarre in aula: M5S contro "spiedo bresciano"

Momenti di bagarre al Consiglio regionale della Lombardia, dove è in discussione la proposta di legge per la "Valorizzazione della cultura e della tradizione lombarda dello spiedo bresciano di altri preparati a base di selvaggina". Momenti di tensione si sono verificati quando un amministratore locale - ci sono circa 40 sindaci oggi al Pirellone - si e' rivolto verso i grillini definendoli 'pagliacci', un'espressione che non e' piaciuta ai pentastellati, specie al consigliere Massimo De Rosa. "Sono arrivate delle minacce - ha detto un altro esponente del M5s,

Regione Lombardia, seduta del Consiglio sospesa

I consiglieri del M5s, durante i lavori dell'aula, si sono alzati e hanno esposto dei cartelli con un'immagine dello spiedo bresciano e la scritta "Priorita' della destra spiedo bresciano" e altri con le priorita' del M5s: "Caro bollette ", "Occupazione giovanile", "Salario minimo", "Sicurezza sul lavoro". Sono intervenuti i commessi per togliere i cartelli ai consiglieri e la seduta e' stata sospesa per una decina di minuti.

