Ricerca: Sala, nei prossimi 4 anni 2,8 miliardi in Lombardia

"Nei prossimi quattro anni e nello specifico nei prossimi mesi arriveranno sul territorio lombardo 1,3 miliardi di euro per la ricerca dallo Stato e 1,5 miliardi da parte di Regione Lombardia con il Piano Strategico Triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico". Lo afferma Fabrizio Sala, assessore all'Innovazione di Regione Lombardia nel corso della celebrazione per i 50 della Virma di Sulbiate (Monza e Brianza), alla quale hanno preso parte, tra gli altri, Giovanni Caimi, Presidente Sede di Monza e Brianza di Assolombarda, il Direttore Generale di Assolombarda, Alessandro Scarabelli, il Sindaco di Sulbiate, Carla Della Torre e il Presidente di VIRMA, Eraldo Agostini. Nella giornata è stata inaugurata la nuova pressa trancia-piegatrice a controllo numerico GRM 80P della casa tedesca Bihler, che consentira' di aumentare ulteriormente la produttivita' dell'impianto dell'azienda lombarda.

