Romania, ucciso e carbonizzato imprenditore milanese: coppia arrestata

Bucarest, trovato carbonizzato 64enne del Milanese: coppia arrestata

Una coppia, marito e moglie di 27 e 23 anni, hanno confessato l'omicidio dell'imprenditore italiano, Mario Donato Gadda, il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un campo a Magurele, a Bucarest, in Romania. Lo riporta la stampa locale rumena, Antena 3.L'uomo, 64 anni, era originario di Busto Garolfo, in provincia di Milano.Secondo quanto ricostruito dalla polizia, anche sulla base delle confessioni rese dalla coppia, sposata e con due figli, l'uomo avrebbe avuto una relazione con la donna. Il marito le ha chiesto di interrompere quella storia, ma Gadda avrebbe insistito.È a questo punto che la coppia ha escogitato un piano per liberarsi di lui. La donna, con una scusa, gli ha dato appuntamento nell'appartamento di Aleea Livezilor, a Bucarest, dove i due si vedevano spesso, dove è stato ammazzato. Gadda è stato fatto a pezzi prima di essere caricato nel bagagliaio dell'auto data alla fiamme dalla coppia, nel tentativo di sbarazzarsi del cadavere. I due reconfessi compariranno oggi davanti al Tribunale dell'Ilfov.

Omicidio Gadda: costole e cranio spaccati, poi il corpo bruciato



Secondo quanto riportato dalla polizia locale e a seguito dell'autopsia, il corpo del 64enne, presentava diverse fratture alle ossa delle mani, varie costole rotte e il cranio spaccato. Il corpo è stato poi bruciato, rinchiuso nel portabagagli di una Dacia Logan e abbandonato nelle campagne di Magurele. Il quotidiano rumeno, Gandul ha diffuso le immagini della videosorveglianza dell'abitazione di Gadda da cui si vedono i due presunti omicidi.

Gadda: prende quota l'ipotesi del delitto passionale

Ma accanto all'ipotesi dell'omicidio di stampo mafioso si fa strada anche l'ipotesi del delitto passionale. Poche ore fa, come riportano i media locali, sono state fermate due persone, marito e moglie. Come riporta Fanpage, l'uomo sarebbe stato ucciso nel condominio della coppia per motivi passionali: pare infatti – sempre secondo quanto riporta il quotidiano romeno Gandul – che avesse una relazione con Carmeluta, moglie di Valentin. Gadda sarebbe stato invitato dalla donna nel suo appartamento in Aleea Livezilor, a Bucarest, dove ad attenderlo c'era però anche il marito Valentin.

Gadda, da dieci anni imprenditore in Romania



Gadda, stando alle notizie dei quotidiani locali, era da dieci anni in Romania dove si era stabilito tra Giurgiu e Bucarest, ed era socio assieme alla coppia, ben nota nella comunita' imprenditoriale romena, di un'azienda che si occupa della produzione di pompe e filtri di acqua. Gadda - sempre secondo Gandul - avrebbe avuto stretti legami con personaggi importanti dell'ambiente imprenditoriale rumeno.

Leggi anche: