Rovazzi: "La Segre ha fatto benissimo ad invitare la Ferragni al Memoriale"

"Chiara Ferragni e' un fantastico modo per arrivare a piu' persone, Liliana Segre ha fatto benissimo ad invitarla al Memoriale della Shoah di Milano, non capisco le polemiche e proprio non capisco cosa ci sia di sbagliato". Lo dice all'Agi Fabio Rovazzi, cantante, attore e youtuber, a margine della presentazione del film 'Con chi viaggi' di cui e' coprotagonsta, commentando l'iniziativa della senatrice a vita tesa a coinvolgere l'influencer al Binario 21, da dove partivano i treni per i campi di sterminio, per sensibilizzare i giovani al tema della memoria della Shoah. "Piu' la tematica e' seria, piu' il profilo dell'influencer e' adatto - continua Rovazzi che su Instagram conta 1,4 milioni di follower - io ho appena fatto viaggio in Moldavia al confine con Ucraina con l'Unicef, quando posso prestarmi per una giusta causa non esito a farlo".

Rovazzi, la pace fatta con Fedez

Pochi giorni fa Rovazzi ha avuto un incontro riappacificatore con Fedez, il rapper marito di Chiara Ferragni che era stato suo socio nel progetto Newtopia ma con il quale i rapporti erano naufragati diversi anni fa

Leggi anche: