Sala, da sindaco a politico: il futuro è ancora a Milano?

Si sta verificando un cambiamento politico non da poco, e sotto i nostri occhi. Penso che il primo a capirlo sia stato, nel campo della sinistra, almeno, Beppe Sala. Che nel suo libro si conferma politico che parla di concetti politici. Molto più che sindaco, insomma. Dice varie cose, Beppe Sala, oltre a raccontare la sua vicenda personale che tuttavia non era sconosciuta. Sposta l'accento dalla sostenibilità ambientale alla sostenibilità sociale. Capisce la fase, insomma. Il Covid fa riemergere il concetto di socialista, laddove socialista vuole tornare al primo significato e più profondo, fuori dalle vicende italiche, di tutela dei valori comuni. Ci impasta dentro Aldo Moro, e si vedrà con il tempo in che modo, oltre alla suggestione. Dice una cosa importante su rappresentanza e appartenenza, laddove scrive che una volta la sinistra rappresentava e invece alla destra si apparteneva. Oggi, dice Beppe Sala, la destra rappresenta invece una parte importante della classe lavoratrice. Ed è su questo che dobbiamo soffermarci. Pensiamoci un po' su. Le piazze ribollono. Se nel giro di una manciata di giorni piazza Duomo si veste prima di arancione con il generale Spritz, come ha felicemente scritto Famiglia Cristiana, e poi con la manifestazione del centrodestra unito, vuol dire che malgrado tutto, malgrado il Covid, la quarantena, le polemiche sulla Regione Lombardia, esiste un popolo che se ne va in piazza ad assembrarsi quando ancora fa paura farlo. Non piace quel popolo? Può darsi. Ma è popolo, e ha dei rappresentanti. E quel popolo è fatto di cittadini, di italiani, di milanesi. Questo Beppe Sala l'ha capito, lucidamente. Un politico. Chissà se il suo posto è a Milano oppure in un qualche importante palazzo romano.