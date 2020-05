Sala: divieto asporto alcol dopo le 19? L'ho fatto per il futuro di Milano

Nel suo consueto videomessaggio sui social, il sindaco di Milano, Beppe Sala, torna sul combattuto divieto dell'asporto di alcol dopo le 19 introdotto recentemente che ha destato non poche polemiche. "Ieri ho incontrato il prefetto - spiega il sindaco - per trovare dei correttivi per gli assembramenti serali". Sala racconta come con il prefetto abbia discusso di due aspetti: il primo volto a lavorare sui ruoli delle forze dell'ordine assegnando loro specifici segmenti città. Il secondo aspetto riguarda invece il divieto di asporto di alcol dopo le 19. Il sindaco sottolinea come con questi provvedimenti non si voglia né fare gli sceriffi né restare impassibili di fronte alla situazione. "Vi garantisco che continuerò a ragionare con la mia testa, pensando a cosa è meglio per la comunità, non guarderò al consenso", concludendo poi con la considerazione che il suo obiettivo è preservare il futuro di Milano e non il suo futuro personale.