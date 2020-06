Sala: elezioni 2021? Serve discontinuità. Covid, Milano non è crollata

I conti finali di quello che e' stato il Coronavirus a Milano "si faranno piu' avanti. La citta' poteva crollare sotto i colpi della pandemia ma ha resistito", ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso dell'evento Civil Week Lab promosso da Corriere Buone Notizie. "Dire che ha resistito puo' sembrare irrispettoso avendo avuto circa 1900 morti ma se Milano fosse crollata sarebbe crollata la Lombardia e il Paese. Ma questo e' stata opera dei cittadini non della politica", ha aggiunto.

"Il vero dubbio che abbiamo tutti - continua Sala - e' se e' finita qui, nel senso che la situazione sara' sotto controllo, oppure se ritornera' questa pandemia. Se fosse finita qua e' stata una botta ma ci si riprende, se si dovesse ritornare a un lockdown sarebbe veramente drammatico". "Io penso e un po' spero che sia il primo caso. A Milano ci vorra' tempo, due o tre anni, per riprenderci. Siamo passati da 10 milioni di turisti nel 2019 a 1 milione di quest'anno, e l'anno prossimo, due, tre? Adesso c'e' il tema di assistere le famiglie, che sono tante di piu' in difficolta' rispetto al passato, i giovani che sono le vittime vere di questa pandemia. Ne usciremo con il 10% di disoccupazione, ancora piu' persone che non avranno un reddito e prima avevamo il 6%. Il tema dei migranti e' stato messo sotto il tappeto perche' le priorita' sono altre ma bisognera' trovare nuove formule", ha spiegato Sala.

Sala, se mi ricandido lo faccio con discontinuità

Secondo il sindaco di Milano, a maggior ragione dopo la crisi generata dal coronavirus, chi si presentera' alle elezioni comunali del 2021 deve presentare una "visione discontinua", anche se a correre per la poltrona di primo cittadino dovesse essere ancora lui. "Nel momento in cui io o altri si presenteranno ai cittadini, a maggior ragione oggi si devono presentare con una formula del vivere sociale, perche' e' evidente che le citta' sono i laboratori di una nuova socialita' ed e' evidente Milano e' una citta' matura ed evoluta, ma che pretende dalla politica questa visione", ha chiarito Sala. "Avevo detto qualche settimana fa che se mi dovessi ricandidare, mi ricandiderei in discontinuita' con me stesso, troverei una formula in evoluzione, non mi presenterei ai milanesi dicendo che devo completare il lavoro.", ha sottolinea Sala.