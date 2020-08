Sala: "Non lascio niente dopo di me? Solita tiritera di Salvini"

Secondo Salvini io “non lascerei niente nel cassetto” per chi verrà dopo di me. Certo, solo per fare degli esempi, i progetti per la rigenerazione degli ex scali ferroviari (approvati nel mio mandato dopo più di 10 anni di discussioni in Consiglio Comunale), le Olimpiadi Invernali 2026, l’acquisita reputazione internazionale di Milano non sono niente. La solita tiritera salviniana che ormai non convince nemmeno più i suoi compagni di partito...": così il sindaco di Milano Beppe Sala replica su facebook alle esternazioni del leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Sesto San Giovanni.

Salvini ha parlato del candidato del centrodestra per le elezioni milanesi del 2021: "C'e' piu' di una persona disponibile nel mondo dell'impresa, del lavoro, delle professioni - ha detto - qui c'e' una citta' ferma, Sala lascia nel cassetto poco o niente a chi verra' dopo di lui. Tutto quello che e' stato fatto in questi anni e' frutto delle amministrazioni precedenti". Per il nome del candidato, ha aggiunto, "io conto dopo l'estate, insieme a tutta la squadra, non sara' una scelta della Lega ovviamente, di proporre ai milanesi la possibilita' di cambiamento. Sono convinto che dopo le Regionali di autunno anche le Comunali della prossima primavera saranno un segnale chiaro di come la pensano gli italiani veri". Ci saranno incontri con gli altri partiti? "A fine agosto, adesso in Lombardia ci stiamo occupando di far arrivare i soldi in Comune".