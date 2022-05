Sala: "Possibili tempi più lunghi per le metropolitane"

Non c'e' il rischio che saltino i progetti di prolungamento delle metropolitane a Milano ma che cambino "i tempi" invece sì, secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala che lunedi' incontrerà in città il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini.

Sala: "Non credo sia saggio ripensare il Pnrr"

"Non credo che sia saggio ripensare il Pnrr, perchè a furia di ripensare non si fa nulla, pero' forse qualche correzione va fatta. In particolare va considerato che su tutti i conti che avevamo fatto, il costo delle opere sta aumentando e si trascina dietro la spesa corrente" ha aggiunto a margine di un incontro sul progetto delle Piazze Aperte. Ed è di questo che intende parlare con Giovannini, ovvero dello "sviluppo urbanistico, dalla Bovisa alle metro; di Sea" cioè della societaà che gestisce gli aeroporti di Milano e Malpensa su cui "non abbiamo una criticitaà evidente peroò dobbiamo riflettere sul futuro dei nostri scali" anche tenendo conto che il prossimo anno la linea 4 della metropolitana "aprirà fra Linate e San Babila e ad ottobre fino a Dateo".

Sala: "Metropolitane buon investimento ma costose"



E poi c'e' la questione delle case popolari su cui, secondo il sindaco, nel Pnrr non ci sono risorse molti fondi e sto chiedendo se si puo' rinforzare". "Le metropolitane a lungo termine sono l'investimento migliore pero' sono costose e richiedono lunghi tempi, ma - ha concluso - se mai si inizia mai si finisce".



