Salvini: "A Sesto San Giovanni candidato sinistra imbarazzante"

"Se la sinistra avesse pudore avrebbe già ritirato il suo candidato, perche' uno che scriveva che 'Israele è una m...' e che gli israeliani non hanno diritto di stare su questa terra mi sembra una cosa fuori dal mondo, soprattutto in tempi di guerra, quando alle parole di odio dovrebbero subentrare parole di pace".

Salvini: "Sto e stiamo lavorando per cercare di fermare le armi dei russi e riportare il mondo in pace"

Cosi' Matteo Salvini a proposito di Michele Foggetta, candidato sindaco del centrosinistra a Sesto San Giovanni (Milano), autore dei post citati, datati 2011 e 2014, contro Israele. "Sto e stiamo lavorando per cercare di fermare le armi dei russi e riportare il mondo in pace. Che la sinistra sia rappresentata da chi usa questi toni di disprezzo e di violenza in una città, peraltro storica e medagliata, è veramente imbarazzante. Di Stefano, la Lega e il centrodestra - ha detto ancora il leader della Lega - vinceranno a Sesto San Giovanni come in tante altre citta' per quello che hanno fatto, non per quello che dicono gli altri".

