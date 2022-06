Sceglievano anziane con gioielli d'oro e le rapinavano, 2 arresti a Milano

Sceglievano donne tra i 60 e gli 80 anni che indossavano gioielli d'oro facilmente strappabili, le seguivano fino a casa, nel tardo pomeriggio, mentre camminavano da sole, per poi raggiungerle: uno dei due le bloccavava, mentre l'altro strappava loro i preziosi. Questo, secondo le indagini, il modus operandi di una coppia di complici marocchini, di 33 e 47 anni, ritenuti responsabili di cinque rapine commesse a Milano nelle zone di Villa San Giovanni, Città Studi e Garibaldi Venezia tra settembre e ottobre 2021.

I complici incastrati il 25 ottobre dalla telecamere interne di un condominio



I due, al termine dell'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, sono stato arrestati dagli agenti del commissariato Villa San Giovanni, in collaborazione con i poliziotti di Città Studi. Dai racconti fatti dalle vittime in sede di denuncia, gli investigatori hanno ritenuto che le cinque rapine potessero essere state commesse dagli stessi autori. In particolare, a incastrarli, sarebbe stato lo scippo commesso il 25 ottobre in via Predabissi, vicino a via Padova. In quell'occasione i rapinatori sono infatti stati ripresi dalle telecamere interne del condominio. Nonostante indossassero la mascherina, nel corso delle indagini i due sono stati riconosciuti dagli agenti del commissariato Villa San Giovanni per pregresse attività di indagine. Poco dopo, i complici sono stati sottoposti a fermo e, a seguito di perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno ritrovato gli stessi capi indossati al momento della rapina, di cui si erano disfatti per sviare le indagini. Le descrizioni fisiche e dell'abbigliamento degli autori delle rapine combaciavano con quelle fatte dalle vittime al momento della denuncia. Le cinque anziane, inoltre, sottoposte alla visione di album fotografici, hanno riconosciuto nei due fermati i loro rapinatori. Le vittime sono una donna di 80 anni, rapinata il 23 settembre in via Monteverdi, in zona Loreto; una 73enne, scippata a poca distanza, in via Ponchielli, il 27 settembre. Nella stessa zona, in via Montepulciano, è stata rapinata una donna di 78 anni il 30 settembre. La vittima del 25 ottobre è una 82enne, mentre quattro giorni dopo, il 29 ottobre, in via Pergolesi, a essere scippata è stata una 63enne.

