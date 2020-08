Scuola, Sala: "Siamo partiti mesi fa, per noi è un tema centrale"

Sulla scuola "siamo partiti da mesi per prepararci e siamo pronti ad affrontare ciò che accadrà". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una conferenza stampa per il dopo giunta illustrando quanto fatto dal Comune in queste settimane per preparare le scuole alla riapertura post-Covid19. "In termini di preparazione degli spazi, dei sistemi di sanificazione, Milano ha messo in piedi un corposo piano d'azione, lo vogliamo dire alle famiglie, la scuola è un tema centrale", aggiunge ancora il sindaco, che ha usato "al massimo possibile" i poteri commissariali che gli sono stati accordati. In particolare, tra le cose, sono state fatte 700 opere di manutenzione e sono stati predisposti alcuni moduli abitativi per le scuole che mancavano degli spazi adeguati.



"Il messaggio per bambini e famiglie sugli spazi, sull'arrivo e uscita, sulla sanificazione e' che Milano ha messo in piedi un corposo piano di azione perche' questo e' un tema centrale", ha aggiunto. Sala ha poi spiegato che i poteri commissariali "sono stati molto importanti. Io non sono favorevole ad un allargamento di questi poteri, non ha senso e se mai il punto e' come lavorare sulle regole con cui si fanno le gare degli appalti. Ma quando il premier Conte ci ha dato la possibilita' di utilizzare i poteri per le scuole ho subito detto che questo ha molto senso - ha concluso -. I poteri commissariali fanno accelerare i tempi e li abbiamo applicati ad esempio a Milano per l'acquisto di moduli temporanei. I poteri commissariali scadranno a fine dicembre, abbiamo una serie di altre iniziative in atto e garantiamo che abbiamo applicato al massimo questi poteri".