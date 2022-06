Stilista impiccata, condannato ex fidanzato. Morte per altro reato

L'ex fidanzato di Carlotta Benusiglio è stato condannato a una pena di 6 anni per morte in conseguenza ad altro reato. E' la sentenza emessa dal gup Raffaella Mascarino nel processo con rito abbreviato in cui era accusato di omicidio e maltrattamenti. La stilista 37enne era stata trovata appesa a un albero con una sciarpa nei giardini di piazza Napoli il 31 maggio del 2016.

