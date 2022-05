Stramilano, domenica strade chiuse e blocco del traffico

La Stramilano, 15 maggio strade chiuse e blocco del traffico

Sono oltre 50mila gli iscritti alla 49esima edizione della Stramilano 2022, che si terrà domenica 15 maggio dopo due anni di stop causa pandemia. “In questi anni per Milano non è stato facile rinunciare a correre la Stramilano - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala durante la conferenza stampa di presentazione alla Sala delle Colonne di via San Paolo -. Questa è una manifestazione che la nostra città ama in maniera particolare perché unisce il piacere della corsa all’aria aperta alla bellezza dello ‘stare insieme’, e soprattutto può essere corsa da chiunque: corridori professionisti, runner amatoriali, bambini, famiglie, colleghi, ognuno con il proprio passo. E' un appuntamento fisso nel calendario degli eventi di Milano la cui mancanza si è fatta molto sentire. Per questi motivi sono sicuro che il 15 maggio sarà una grande festa per tutta la città. Ringrazio gli organizzatori per la pazienza e la tenacia: finalmente la Stramilano torna a correre”.

Per domenica sono previste diverse chiusure per le strade interessate dalla manifestazione, con un blocco del traffico per la durata dell'evento in alcuni punti chiave dlla citt- Sul sito dell'Atm le informazioni per le deviazioni dei mezzo pubblici





