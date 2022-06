Uccisero un ragazzo in rissa tra bande, 24 arresti nel Milanese

Ventiquattro ragazzi, di cui cinque minori, sono stati arrestati per la rissa tra bande giovani del 29 settembre 2021 a Pessano con Bornago, in provincia di Milano, durante la quale fu ucciso a coltellate il 21enne Dimitry Simone Stucchi. In particolare, i carabinieri stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare, emesse rispettivamente dal gip per i minorenni e da quello ordinario, nei confronti di cinque minori (di cui due destinatari di custodia in carcere, due di collocamento in comunita' e uno dell'obbligo di permanenza in casa) e diciannove maggiorenni (di cui sette destinatari di custodia in carcere e dodici agli arresti domiciliari).

Devono rispondere di concorso in omicidio, rissa aggravata, lesioni personali e altri reati

Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di concorso in omicidio, rissa aggravata, lesioni personali, detenzione illecita di sostanza stupefacente, tentata estorsione in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Le indagini dei militari della compagnia di Pioltello e del nucleo investigativo di Milano avevano ricostruito che due bande, una proveniente da Vimercate (Monza Brianza) e l'altra di Pessano con Bornago, si erano date appuntamento per un regolamento di conti scaturito da divergenze legate alla cessione di una partita di sostanza stupefacente.

Leggi anche: