Video hard con crocifissi e bestemmie, candidata a Como "Lady Demonique"

Doha Zaghi, meglio conosciuta come Lady Demonique, mistress dominatrice, è candidata nella lista Agenda Como 2030 per le amministrative.

Doha Zaghi, video in cui sottomette gli uomini

La donna fa parte della lista che riunisce esponenti di Più Europa, Italia Viva e Azione, partito, quello guidato da Carlo Calenda, di cui fa parte. La sua candidatura è subito diventata un caso. "Non mi stupisce che si parli di me - ha dichiarato a Today.it - perché non ho mai fatto mistero del mio lavoro, ma vorrei che non ci si soffermasse solo su quello che faccio, ma anche su quello che sono e sulle mie idee politiche". Doha Zaghi, in arte Lady Demonique, è una mistress dominatrice. Ovvero realizza e vende video hard in cui sottomette uomini: gli leccano le scarpe o si fanno camminare sul petto.

Lady Demonique: "Non sono una prostituta ma un'imprenditrice"

Ma le sue azioni si spingono anche verso i video espliciti, vietati ai minori di 18 anni. In uno di questi, Doha Zaghi bestemmia mentre colpisce i genitali di un uomo con un crocifisso. Nonostante ciò, Lady Demonique nega di essere una prostitua: "Nella coalizione - continua a Today - ci sono persone provenienti da esperienze politiche e culturali diverse, non dubito che qualcuno fermamente cattolico possa sentirsi urtato dalla mia presenza, ma io non ho nulla da nascondere. Il mio lavoro è legale e, ci tengo a ribadirlo, non offro sesso a pagamento. Sono un'imprenditrice e guadagno onestamente realizzando e vendendo video".

Lady Demonique: "Non bestemmio, lo faccio solo per lavoro"

"I filmati blasfemi - afferma Doha Zaghi - li realizzo non certo perché mi rispecchiano. Io non bestemmio nella vita. Quei video li realizzo per lavoro perché è un genere che mi viene richiesto da molti uomini, anche da preti". Doha non è solo una mistress: sta finendo gli studi universitari in Scienze del Turismo e ha un fidanzato. Che non viene schiavizzato come i suoi clienti.

