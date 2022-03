Violenze sessuali a Milano: escalation di episodi in pochi giorni

Domenica 27 marzo, infatti, un 25enne originario del Mali in stato di alterazione ha palpeggiato in corso Buenos Aires una donna italiana di 57 anni e una di nazionalità romena di 52 per poi aggredire anche i carabinieri intervenuti per arrestarlo. L'episodio sta suscitando forti reazioni perchè il giovane, che beneficiava della protezione internazionale, era già stato soggetto a un Daspo

Violenze sessuali a Milano: tutti gli episodi degli scorsi giorni

Ma l'allerta è alta perchè quanto avvenuto in corso Buenos Aires giunge al termine di una settimana nella quale diversi altri sono stati gli episodi analoghi registrati dalle cronache. Procediamo con ordine.

La studentessa della Bocconi violentata da un 29enne

Il 23 marzo un 29enne marocchino e' stato sottoposto a fermo per la violenza sessuale ai danni di una studentessa universitaria di 20 anni in zona Bocconi a Milano. L'episodio risale alla notte tra il 5 e il 6 febbraio scorso quando il 29enne avrebbe approcciato e costretto a subire un rapporto sessuale la vittima. La violenza e' stata interrotta da una coppia di fidanzati di 30 anni che stavano rincasando insospettiti dalla situazione. Il presunto autore e' stato rintracciato in citta' lo scorso 16 marzo dai carabinieri della compagnia Duomo, coordinati dall'aggiunto Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro.

Un 45enne denunciato due volte nello stesso giorno per palpeggiamenti e molestie

Il giorno successivo, giovedì 24 marzo, un italiano di 45 anni e' stato denunciato due volte nello stesso giorno per due episodi diversi di palpeggiamenti e molestie ai danni di due donne in centro a Milano. Alle 12.30 una ragazza di 27 anni ha bloccato una volante in via Gladio dicendo agli agenti che poco prima all'interno del parco Sempione un uomo l'aveva approcciata con una scusa e le aveva palpeggiato il sedere. I poliziotti su indicazione della vittima hanno trovato il 45enne mentre parlava con un'altra ragazza. E prima che potesse ripetere lo stesso schema lo hanno bloccato e accompagnato in questura. E' stato indagato a piede libero per Violenza sessuale e lasciato andare. Alle 2.30 in via dell'Orso, zona Brera, una quarantenne ha chiesto l'intervento della Polizia perche' aveva subito delle avance spinte da un uomo che aveva cercato di molestarla.

La persona si e' poi rivelata essere proprio il 45enne che e' stato denunciato in questo caso per molestie. Non era la prima volta pero' che quest'anno l'uomo si e' reso protagonista di episodi simili. Lo scorso 18 gennaio era stato arrestato in flagranza per Violenza sessuale per dei palpeggianti a una ventiseienne etiope in via Torino mentre lo scorso venerdi' era stato denunciato per aver molestato clienti di un bar situato nel mezzanino della stazione del metro' di Duomo.

Milano, piazza Leonardo da Vinci: due pregiudicati arrestati per violenza sessuale

Si arriva a venerdì 25 marzo: due pregiudicati nordafricani sono stati arrestati a Milano per violenza sessuale, tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale per aver palpeggiato una ragazza, cercato di derubare un ventisettenne intervenuto in difesa della vittima e aver tentato di sottrarsi all'arresto. E' accaduto in piazza Leonardo da Vinci, quando un egiziano di 23 anni, in compagnia di un tunisino di 34 anni, ha avvicinato una studentessa, palpeggiandola nelle parti intime e sulla schiena. In soccorso della ragazza e' quindi intervenuto il uomo di 27 anni, anche lui studente, che e' stato minacciato dai due nordafricani che poi gli hanno frugato nelle tasche alla ricerca di denaro. All'arrivo dei carabinieri del nucleo Radiomobile, intervenuti su segnalazione al 112, i due si sono dati alla fuga, ma sono stati raggiunti e bloccati; in evidente stato di ebbrezza, i due hanno opposto resistenza, scalciando contro i militari, rifiutandosi di salire a bordo delle pattuglie.

Violenza sessuale di gruppo: l'incubo di Capodanno in piazza Duomo

Questo solo quanto riportato dalle cronache negli ultimi giorni. Ma è ancora fresco nella memoria anche quanto accaduto nella notte di Capodanno in piazza Duomo, dove quelli che dovevano essere momenti di festa si sono trasformati in un incubo per numerose giovani donne, divenute prede sessuali di un branco di ragazzi.

Leggi anche: