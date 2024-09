Miss Italia 2024, chi è Ofelia Passaponti: appassionata di moda con il fidanzato cestista

Missa Italia 2024, vince Ofelia Passaponti. Appassionata di moda, studia all'Università di Siena e ha un fidanzato che gioca a basket in Serie B

Ofelia Passaponti è la nuova Miss Italia. A mettere la corona sul capo della 24enne di Siena è stata la madrina Martina Colombari. In giuria anche l’attore Giampolo Morelli e l’influencer Soleil Sorge. Al secondo posto si è piazzata Elisa Armosini di Iglesias e terza Mariama Diop di Treviglio.

"Sono davvero felice e non me l’aspettavo, ho fatto un percorso incredibile con tante bellissime ragazze da tutta Italia ed è un onore ricevere questa corona e questa fascia, che spero di portare con altrettanto onore", ha dichiarato Ofelia Passaponti subito dopo l'annuncio della vittoria. La cerimonia di premiazione dell'85esimo concorso di bellezza è avvenuta a Porto San Giorgio (Fermo).

Ofelia Passaponti sta per conseguire la laurea magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione a Siena. "Studio comunicazione e sono appassionata al mondo della moda. Partecipare a Miss Italia mi offre l'opportunità unica di coniugare queste due passioni", ha dichiarato. La giovane pratica la pallavolo e lavora come hostess.

La sua contrada è quella d'Istrice e attualmente è fidanzata con Federico Casoni, cestista per il Ravenna in Serie B. Il padre Alessandro Passaponti è un ex giocatore di pallavolo mentre la madre Paola Piomboni è docente all'Università di Siena.