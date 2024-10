Liguria, Morra: "Bucci come Santelli". Il Centrodestra: "Sciacallo"

Da Morra rimando a Jole Santelli, presidente di Regione Calabria per otto mesi, stroncata da un tumore a soli 52 anni



Nicola Morra, candidato per Uniti per la Costituzione alle elezioni regionali della Liguria, tira in ballo la salute del candidato sindaco per il centrodestra Marco Bucci e il centrodestra s'infuria. Le parole usate in una intervista a Il Foglio, il rimando a Jole Santelli - presidente di Regione Calabria per otto mesi, stroncata da un tumore a soli 52 anni - ha innescato una serie di reazioni nel mondo politico nazionale. "Sciacallo", "iena" lo definiscono Maccanti e Pucciarelli della Lega, che chiedono le "scuse di Morra a Bucci", "spregevole", dice Marrocco di Forza Italia, "un cinismo raccapricciante, una pochezza morale indecente" scrive Bruzzone (FdI).

Per Berrino (FdI), "è assolutamente indegno che in un dibattito politico, anziché parlare di contenuti venga coinvolta la condizione di salute di un candidato" mentre per Loizzo (Lega) "quelle di Morra sono parole inaccettabili". Parole "gravemente offensive e lesive, non solo nei confronti di Marco Bucci al quale mando il mio personale abbraccio, ma di tutti i pazienti oncologici" ribadisce Donzelli (FdI).



"Smentisco categoricamente di aver detto, direttamente o indirettamente, che un malato oncologico o di altro tipo non debba o possa candidarsi". Lo afferma il candidato alla presidenza della Regione Liguria Nicola Morra, commentando le polemiche sulla sua intervista al Foglio. i "Ho profondo rispetto - sottolinea l'ex senatore M5s oggi in corsa per la lista "Uniti per la Costituzione" - per i malati oncologici, come umanamente e politicamente dimostrato negli anni. Poiché una telefonata fattami da un giornalista de Il Foglio è stata strumentalizzata, insinuando che avrei fatto capire che la malattia del sindaco Marco Bucci, da lui stesso mai nascosta, possa renderlo inopportuno come candidato alla presidenza della Liguria, ho tentato di telefonare immediatamente allo stesso Bucci per chiarire l'equivoco e rinnovargli il mio rispetto. Non avendo ricevuto risposta, gli ho inviato un messaggio". "Criticherò - conclude Morra - Bucci e gli altri candidati sempre e solo sul piano politico. Tutto il resto sono tranelli o meschine strumentalizzazioni per attaccare il sottoscritto. Valuterò eventuali azioni in sede legale".

Meloni, no strumentalizzione salute.Malattia non limita Bucci

"Alle volte, purtroppo, il dibattito politico scende a livelli inaccettabili. Tuttavia, è fondamentale ribadire che la salute di una persona non dovrebbe mai essere strumentalizzata". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. "La malattia non limita il valore e la capacità di chi, come Marco Bucci, ha già dimostrato di essere un amministratore eccellente e appassionato - prosegue la premier -. Sono sicura che, se eletto, sarà un grande presidente della Regione Liguria, pronto a guidarla con la stessa energia e determinazione che lo hanno sempre contraddistinto. Forza Marco".