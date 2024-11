4° Fiorio Cup – Trofeo Masseria Camarda: Italia contro Europa, Rovanpera sfida Crugnola nel cuore della Puglia

La Fiorio Cup – Trofeo Masseria Camarda celebra quest’anno la sua quarta edizione, trasformando Ceglie Messapica in un teatro di sfide rallistiche spettacolari.

Ideata dalla Rally University di Alex Fiorio, con la collaborazione dell’istruttore Alex Bruschetta, la competizione rinnova la sua formula unica, ospitando alcuni dei piloti più celebri del mondo rally. Tra questi, il due volte campione del mondo Kalle Rovanpera, a rappresentare l’Europa, e il pluricampione italiano Andrea Crugnola, già vincitore delle prime tre edizioni della Fiorio Cup.

Il circuito, situato all’interno del suggestivo complesso della Masseria Camarda, prevede un percorso di 4 chilometri su sterrato che i piloti affronteranno quattro volte. Ogni partecipante potrà scartare il suo tempo peggiore, con i tre migliori tempi a determinare il vincitore. L’evento offre un affascinante scontro tra scuole di guida rallistica diverse, con Rovanpera e Crugnola come protagonisti principali, ciascuno alla guida rispettivamente di una Toyota Yaris Rally2 e di una Skoda Fabia Rally2, entrambe gommate Pirelli e fornite da Delta Rally.

Il giovane finlandese, Rovanpera, ha alle spalle un’illustre carriera che include quattro vittorie quest’anno e affronta la Fiorio Cup con entusiasmo. "La Puglia è una terra che mi affascina," ha dichiarato, "e la Fiorio Cup è un evento che permette al pubblico di apprezzare il rally in una formula davvero unica." Al suo fianco, come supporto morale, ci sarà la madre Tiina, che ha avuto un ruolo cruciale nella sua introduzione al mondo del motorsport.

Andrea Crugnola, dal canto suo, è pronto a difendere il suo titolo di campione della Fiorio Cup. "Quest’anno la competizione sarà ancora più intensa," ha commentato Crugnola, che sarà affiancato dal navigatore Pietro Ometto. "Le condizioni meteo influiranno come sempre, ma non vedo l’ora di misurarmi con un campione come Rovanpera."

Tra gli altri partecipanti spiccano nomi come la pilota turca Burcu Cetinkaya, affiancata da Fabrizia Pons, navigatrice leggendaria al fianco di Michèle Mouton, e l’italiana Tamara Molinaro, già protagonista nelle edizioni passate. Completa il quadro l’atteso ritorno di Harri Toivonen e Andrea Aghini, simbolo del rallismo italiano degli anni ‘90.

La Fiorio Cup non è solo una competizione, ma un evento capace di esaltare il meglio del motorsport, supportato da numerosi sponsor che aggiungono autenticità e qualità. L’evento si svolgerà domenica 9 novembre, preceduto il sabato dalla presentazione ufficiale dei piloti in Piazza Plebiscito, un’occasione per il pubblico di incontrare i protagonisti e farsi coinvolgere in questa avvincente celebrazione del rally.