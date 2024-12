Debutto glaciale per Lamborghini Revuelto: performance e lusso su ghiaccio

Una location mozzafiato, temperature estreme e vetture dalle prestazioni straordinarie.

Lamborghini ha scelto il cuore innevato della Mongolia per il debutto sul ghiaccio della sua rivoluzionaria High Performance Electrified Vehicle (HPEV): la Revuelto. L’occasione è stata la prima edizione cinese di Esperienza Neve, il format esclusivo che combina avventura, lusso e performance su superfici a bassa aderenza.

Sul lago Yunlong, ricoperto da uno spesso strato di ghiaccio e con temperature che toccano i -20°C, ospiti provenienti da tutta l’Asia hanno avuto la possibilità di mettere alla prova le proprie abilità di guida a bordo di modelli Lamborghini come la Huracán Sterrato, la Huracán Tecnica e i Super SUV Urus Performante e Urus S. La guida è stata supervisionata da istruttori professionisti, garantendo sicurezza e puro divertimento.



La vera protagonista dell’evento è stata Revuelto, che combina un motore V12 aspirato con tre motori elettrici per una potenza senza compromessi. Questo sistema, integrato con il Lamborghini Dinamica Veicolo 2.0, offre un’accelerazione immediata, trazione impeccabile e un’agilità sorprendente, persino su superfici scivolose.

“Siamo entusiasti di dare ai nostri clienti in Asia la possibilità di sperimentare le incredibili performance delle nostre vetture in condizioni estreme,” ha dichiarato Francesco Scardaoni, Region Director for Asia Pacific di Automobili Lamborghini.



Oltre all’adrenalina della guida, i partecipanti hanno goduto di un’ospitalità senza eguali, assaporando una cucina gourmet e vivendo esperienze culturali uniche nella cornice incantata di Hulunbuir. L’evento ha inoltre celebrato la collaborazione con partner come Dinamica, che fornisce materiali innovativi per gli interni di Revuelto e il futuro modello Temerario, e Sonus faber, creatore di sistemi audio che trasformano ogni viaggio in un’esperienza sensoriale unica.

L’esperienza di Yakeshi si è rivelata un perfetto equilibrio tra tecnologia, lusso e avventura, confermando ancora una volta Lamborghini come simbolo di innovazione e prestigio nel mondo dell’automotive.