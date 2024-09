Skoda Kodiaq: Protagonista di X Factor 2024

Per il terzo anno consecutivo, Škoda Italia si conferma Official Partner di X Factor 2024, il celebre talent show musicale targato Sky Original e prodotto da Fremantle.

La nuova edizione dello show, che prenderà il via il 12 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW, vedrà il nuovo SUV Škoda Kodiaq accompagnare i giudici e i concorrenti lungo tutto il percorso, dalle Audizioni alla finale.

Škoda ha deciso di puntare su X Factor come piattaforma ideale per promuovere il proprio SUV di punta, il Kodiaq di seconda generazione, un modello che incarna i valori del viaggio e della scoperta, perfettamente in linea con il claim aziendale “Let’s Explore”. Questa visione si sposa con la missione del programma, che mira a scoprire nuovi talenti musicali, sorprendendo il pubblico con performance eccezionali.

Il nuovo Kodiaq, lanciato di recente sul mercato italiano, sarà utilizzato per gli spostamenti tra le varie location del programma, offrendo ai partecipanti un’esperienza confortevole e tecnologica. Il SUV, progettato per ospitare fino a 7 persone, è ideale per trasportare giudici e concorrenti durante le diverse fasi dello show: Audizioni, Bootcamp, Home Visit e, infine, i Live.

Il Kodiaq, nella sua versione Plug-in Hybrid, permette di percorrere oltre 100 km in modalità elettrica, un aspetto che evidenzia l’impegno di Škoda verso una mobilità sostenibile. Questa caratteristica si traduce in un’esperienza di viaggio silenziosa e priva di emissioni, un tema sempre più centrale nel contesto attuale.

Škoda Italia sarà anche attiva sui social con numerosi concorsi e attivazioni, tra cui Quiz Factor, Next Destination e Destination Finale. Attraverso lo Škoda Social Contest, i fan avranno la possibilità di vincere biglietti per assistere ai Live show e, per i più fortunati, alla finale del 5 dicembre. Non mancheranno sorprese come la “Secret Car Škoda”, che premierà chi la individuerà per le strade di Milano con accessi esclusivi ai Live.

Škoda non è solo un partner commerciale per X Factor, ma anche un vero e proprio protagonista del programma. Le sue vetture non solo trasportano i concorrenti, ma diventano parte integrante del racconto, offrendo momenti di connessione e di condivisione che vanno oltre il semplice spostamento. La presenza del Kodiaq contribuirà a rendere indimenticabile questa nuova edizione del talent show.