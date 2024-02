Abarth e Breil: eleganza e prestazioni nel nuovo orologio Limited Edition

Nel cuore pulsante dell'innovazione e del design, due giganti, Abarth e Breil, si sono nuovamente uniti per forgiare un capolavoro di orologeria: il Breil Abarth 500e.

Questa edizione limitata, prodotta in soli 999 esemplari, non è solo un orologio ma un tributo al primo modello elettrico di Abarth, l’Abarth 500e, che incarna lo spirito sportivo e l'audacia del brand. Per il decimo anno consecutivo, la partnership tra Abarth e Breil si rinnova, dando vita a un prodotto che è al contempo un pezzo da collezione e un'icona di stile.

Il Breil Abarth 500e rappresenta una fusione perfetta tra tecnologia avanzata e design estetico. La cura dei dettagli è evidente in ogni aspetto dell'orologio, dal quadrante scheletrato con finitura titan, che richiama il design dei cerchioni delle ruote dell’Abarth 500e, alla cassa in acciaio IP titan che riprende il taglio aggressivo dei fari anteriori dell'auto. Questo orologio non solo racconta l'ora ma racconta una storia, quella di due marchi che condividono una passione per l'eccellenza e l'innovazione.

Il cuore pulsante di questo capolavoro è il calibro automatico Seiko NH70, visibile attraverso il quadrante scheletrato, che simboleggia la trasparenza e la purezza del design. Il colore “Acid Green” accentua gli indici sul rehaut e le lancette dei secondi, aggiungendo un tocco di vivacità che riecheggia l'energia dell'Abarth 500e. Ogni dettaglio è stato pensato per riflettere la personalità unica e lo stile inconfondibile di Abarth, incluso il rombo distintivo del marchio, che gli appassionati possono ascoltare scannerizzando il QR code sulla fibbia dell'orologio.

Questa edizione limitata non è solo un orologio, ma un ponte tra passato, presente e futuro, che celebra una decennale collaborazione basata sulla passione comune per la performance, il design e l'attenzione ai dettagli. Il Breil Abarth 500e è più di un accessorio: è un simbolo di appartenenza, un segno distintivo per coloro che non si accontentano di guidare o indossare qualcosa di ordinario, ma cercano sempre quell'eccellenza e quel brivido che solo Abarth e Breil possono offrire.

In un mondo dove lo stile e le prestazioni si intrecciano indissolubilmente, il Breil Abarth 500e emerge come un faro di eccellenza, un promemoria che l'arte del design e la precisione della tecnologia possono convivere armoniosamente. Gli amanti del brand dello Scorpione e di Breil possono ora godere di un pezzo esclusivo che incarna la passione, l'innovazione e l'artigianalità che entrambi i marchi portano nel loro DNA. Con il Breil Abarth 500e, Abarth ha nuovamente dimostrato che il suo ruggito è inconfondibile, e la sua comunità ha ogni motivo per essere orgogliosa.