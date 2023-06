Abarth, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One per la prima romana

Abarth è apparsa al fianco di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One durante l'attesissima anteprima del prossimo capitolo della saga, scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

L'evento si è svolto nella suggestiva cornice di Roma, cui seguiranno altre location in cui è stato girato il film, come Londra, Abu Dhabi e altre ancora. Il film, prodotto da Paramount Pictures e Skydance, uscirà nelle sale di tutto il mondo il 12 luglio.

Due le protagoniste dell'anteprima: la leggendaria Fiat 500 Abarth degli anni '60 protagonista nella romantica Piazza di Spagna, che gli appassionati hanno subito riconosciuto in una delle scene clou del film, e la Nuova Abarth 500e, modello irriverente e completamente elettrico dal design attraente ed elegante, che si trovava davanti al red carpet che conduceva all'auditorium.

Questa sovrapposizione non è casuale: Abarth è da sempre sinonimo di esperienze di guida emozionanti, come quelle che gli spettatori potranno vivere quest'estate in Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, solo nei cinema. La collaborazione nasce dalla volontà di enfatizzare le emozioni comuni che i due marchi hanno sempre condiviso ed espresso: guida emozionante, adrenalina, potenza e prestazioni straordinarie.