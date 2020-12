Abarth si aggiudica il Guinness World Records

L’ Abarth Day si è tenuto per la prima volta in vesti virtuali: grazie alla sua Community, infatti, Abarth ha ottenuto un Guinness World RecordsTM. Il popolo di Abarth si è radunato sul web dando vita a uno spettacolare evento online diventato il più grande raduno digitale al mondo: questo il primato dell’Abarth Digital Day. Per ottenere la prestigiosa certificazione è occorso il contributo di tutti gli appassionati che, nell’arco di un’ora, hanno postato una foto della propria auto sulla pagina Facebook dedicata, per un totale di 868 foto, ognuna capace di esprimere lo stile distintivo le più personali interpretazioni dei concetti di upgrade, performance e personalizzazione.

L’Abarth Digital Day ha visto la partecipazione di Ylenia Baccaro, del programma radiofonico “Tutto esaurito” di Radio 105 nelle vesti di presentatrice della diretta streaming, del dj Fabio Liuzzi sempre da Radio 105, e del digital creator Ema Motorsport, che si collegato all’evento e si è esibito in una delle sue performance direttamente dalle Officine Abarth, svelando agli spettatori pezzi rari della collezione Abarth.

Non sono dunque mancate performance e divertimento, in puro stile Abarth: il modo migliore per far sentire il Marchio vicino al suo pubblico. La Community Abarth nel mondo, intanto, continua a espandersi: attualmente sono 87 i club ufficiali, che vantano oltre 5.000 membri - e tanti altri appartengono alla community “The Scorpionship” - attiva da quattro anni nell'area EMEA e con oltre 139.000 iscritti, alla quale è possibile aderire gratuitamente attraverso il sito scorpionship.abarth.com.