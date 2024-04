Addio a Paolo Pininfarina, visionario del design

Il mondo del design e dell'automotive saluta oggi uno dei suoi protagonisti più influenti, Paolo Pininfarina, scomparso a Torino all'età di 65 anni.

Presidente del Gruppo Pininfarina, l'azienda di famiglia fondata dal nonno Battista nel 1930, Paolo ha guidato l'azienda dal 2008, succedendo al fratello Andrea. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nel cuore della famiglia, a cui sono stati vicini fino all'ultimo la moglie Ilaria, i suoi cinque figli, e sua madre Giorgia Gianolio, ma anche in tutto il Gruppo Pininfarina e nel settore del design a livello mondiale.

Sotto la guida di Paolo, Pininfarina ha intrapreso negli anni Ottanta un percorso di diversificazione che ha esteso il suo raggio d'azione ben oltre l'automotive, abbracciando l'industrial design, l'architettura, la nautica e l'aeronautica attraverso la Pininfarina Extra s.r.l. La sua visione ha contribuito a consolidare il marchio come punto di riferimento globale nel design, onorando l'eredità di innovazione e eccellenza lasciata dai suoi predecessori.

Silvio Angori, AD di Pininfarina, ha espresso il profondo dolore e il cordoglio dell'azienda per la perdita di una figura tanto carismatica quanto visionaria: "Siamo tutti estremamente riconoscenti all'ing. Pininfarina per il suo straordinario contributo all'Azienda e per essersi sempre speso con passione, in prima persona, per tutelare la nostra storia e la nostra identità aziendale".

Laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino, Paolo Pininfarina ha arricchito il suo bagaglio professionale con significative esperienze all'estero, collaborando con marchi del calibro di Cadillac, Honda e General Motors, prima di ritornare in Italia per dedicarsi al gruppo di famiglia. Tra i progetti che ha tenuto più a cuore, spiccano la concept car Sergio, omaggio al padre Sergio Pininfarina, e l'hypercar elettrica Automobili Pininfarina Battista, che porta il nome del nonno e simboleggia l'apice dell'innovazione e della tradizione Pininfarina.

La carriera di Paolo Pininfarina è stata contrassegnata da un impegno costante verso l'innovazione e l'eccellenza, valori che hanno reso il Gruppo Pininfarina un leader indiscusso nel mondo del design. Il suo lascito continua a vivere nelle creazioni senza tempo e nella visione innovativa che ha guidato l'azienda verso nuovi orizzonti. Con la sua scomparsa, il mondo perde un uomo di straordinaria creatività e un vero pioniere nel campo del design industriale e automobilistico