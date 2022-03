AG2R CITROËN TEAM è pronto per affrontare le gare italiane dell’UCI World Tour

Per il secondo anno consecutivo, in qualità di sponsor co-partner, Citroën è al fianco del team ciclistico AG2R CITROËN TEAM.

Questa partnership è iniziata nel 2021 tra il team ciclistico e il suo partner ufficiale AG2R LA MONDIALE e CITROËN. Una partnership con cui Citroën dimostra anche in questo sport i suoi valori di audacia, di esemplarità e di vicinanza alle persone e mette a disposizione tutta la sua esperienza e competenza al servizio della mobilità.

AG2R CITROËN TEAM è un team con una grande esperienza nel ciclismo mondiale, con 30 anni di storia fatta di gare, di vittorie e di podi negli eventi più prestigiosi del calendario internazionale, come il Tour de France o le grandi classiche.

Al suo interno, 29 corridori di 9 nazionalità, tra cui grandi nomi di questo sport come Greg Van Avermaet, Benoît Cosnefroy, Oliver Naesen, Bob Jungels o Nans Peters e l’italiano Andrea Vendrame.

Nel corso del mese di marzo, AG2R CITROËN TEAM sarà presente in Italia per affrontare le tre gare italiane previste dal calendario UCI World Tour 2022: la Strade Bianche, poi la Tirreno-Adriatico e infine la Milano-Sanremo.

Il primo appuntamento del circuito professionistico UCI World Tour 2022 in Italia è per sabato 5 marzo con la gara Strade Bianche, una tra le gare più spettacolari, che si svolgerà lungo i meravigliosi sterrati e crete senesi. Giunta alla sua 16a edizione, la gara Strade Bianche prevede un tracciato per la prova maschile di 184 km, di cui 63 km su strade sterrate, divise in 11 settori. La partenza e l’arrivo sono a Siena, con il via dalla Fortezza Medicea e l’arrivo nell’insuperabile scenario di Piazza del Campo.

Al via della Strade Bianche 2022, i ciclisti schierati da AG2R CITROËN TEAM sono: Clément Berthet, Clément Venturini, Andrea Vendrame, Benoît Cosnefroy, Greg Van Avermaet, Lilian Calmejane, Michael Schär.

Benoît Cosnefroy, Team Leader per la gara Strade Bianche 2022, dichiara: “Non vedo l’ora di competere in questa gara che ho sempre amato guardare in TV. Proseguirò poi con la Tirreno-Adriatico che affronterò per la prima volta. La mia forma è buona e spero di riuscire a fare bene”.

Subito dopo la gara Strade Bianche, il secondo appuntamento italiano dell’UCI World Tour 2022 è la Tirreno-Adriatico, la prestigiosa corsa a tappe maschile su strada che si svolgerà dal 7 al 13 marzo. Soprannominata “la corsa dei Due Mari”, l’edizione 2022 si svolgerà su 7 tappe per un totale di 1.133,9 km percorsi e 14.360 metri di dislivello. La tappa inaugurale si correrà a Lido di Camaiore, in Toscana, e la conclusione della gara prevede l’arrivo a San Benedetto del Tronto, sul mare Adriatico.

Infine, l’ultima gara in Italia prevista nel corso del mese di marzo, del calendario UCI World Tour 2022, è la Milano-Sanremo, la Classica Monumento che si svolgerà nella giornata del 19 marzo. Denominata “la classicissima”, quest’anno si svolgerà prevalentemente sul tradizionale percorso che negli ultimi 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente attraverso Pavia, Ovada e il Passo del Turchino, per un totale di oltre 290 km.

Citroën condivide con AG2R CITROËN TEAM valori comuni come quello di essere un modello di riferimento, l’umanità, l’audacia e le prestazioni. Nel 2022, al fianco di AG2R CITROËN TEAM, Citroën rinnova il suo impegno verso una mobilità innovativa e sostenibile, perfettamente espressa attraverso i valori della squadra, in termini di eccellenza e prestazioni sane e responsabili.

In qualità di sponsor co-partner di AG2R CITROËN TEAM, Citroën fornisce alla squadra una flotta di 26 veicoli, fondamentale per gli spostamenti di tutto il team.

Nel corso del 2022, al fianco di Citroën SpaceTourer, la flotta di AG2R CITROËN TEAM si arricchisce delle ultime novità prodotto della gamma Citroën, Nuova Citroën C5 X, l’ammiraglia della Marca, e Nuovo SUV Citroën C5 Aircross, entrambe nella versione Hybrid Plug-In, due vetture che rappresentano il top della gamma Citroën e che sono in grado di offrire tutti quegli elementi che sono fondamentali per la squadra, tra cui un comfort di riferimento, spazio a bordo, accessibilità e capacità di carico, tecnologie più avanzate al servizio della sicurezza, motorizzazioni efficienti e rispettose dell’ambiente, prestazioni e affidabilità.

credits @Nicolas Prado