AG2R Citroën Team scalda i muscoli per affrontare il “Il Giro d’Italia”

Per il secondo anno consecutivo, Citroën è al fianco del team ciclistico AG2R CITROËN TEAM in qualità di sponsor co-partner.

Questa partnership è iniziata nel 2021 tra il team ciclistico e il suo partner ufficiale AG2R LA MONDIALE e CITROËN. Una partnership con cui Citroën dimostra anche in questo sport i suoi valori di audacia, di esemplarità e di vicinanza alle persone e mette a disposizione tutta la sua esperienza e competenza al servizio della mobilità.

AG2R CITROËN TEAM è un team con una grande esperienza nel ciclismo mondiale, con 30 anni di storia fatta di gare, di vittorie e di podi negli eventi più prestigiosi del calendario internazionale, come il Tour de France o le grandi classiche.

Al suo interno, 29 ciclisti di 9 nazionalità, tra cui grandi nomi di questo sport come Greg Van Avermaet, Benoît Cosnefroy, Oliver Naesen, Bob Jungels o Ben O’Connor e l’italiano Andrea Vendrame.

Venerdi 6 maggio a Budapest in Ungheria parte l’edizione numero 105 del Giro d’Italia, una tra le tre più importanti e più prestigiose corse ciclistiche a tappe. La prima tappa dell’edizione 2022 parte dalla piazza degli Eroi di Budapest e si conclude al Castello di Visegrad, per un totale di 195 km. Sabato 7 maggio, parte la cronometro nel cuore di Budapest; domenica 8, parte la prima volata di 201 km sulle sponde del lago Balaton prima del trasferimento in Sicilia. Risalendo la penisola italiana, il Giro d’Italia si concluderà all’Arena di Verona, domenica 29 maggio con una cronometro di 17,4 km. In totale sono 21 tappe, per 3.445 chilometri complessivi, e circa 51mila metri di dislivello, 26 km a cronometro e sei le tappe per i velocisti. In gara ci saranno 22 squadre, per un totale di 176 corridori (8 per team).

Al via de Il Giro d’Italia 2022, i ciclisti schierati da AG2R CITROËN TEAM sono: Félix Gall, Andrea Vendrame, Nicolas Prodhomme, Jaakko Hänninen, Nans Peters, Lilian Calmejane, Mikaël Chérel, Lawrence Naesen.

Laurent Biondi, Direttore Sportivo AG2R CITROËN TEAM dichiara:“ Siamo al via di questa 105ª edizione del Giro d'Italia con la voglia di vincere una tappa come l'anno scorso. Abbiamo ciclisti come Andrea Vendrame, Nans Peters o Lilian Calmejane, che hanno già ottenuto grandi vittorie. Ci auguriamo che Felix Gall ottenga una buona classifica generale per il suo primo Grand Tour. È un giovane corridore di talento. Abbiamo una squadra affiatata e siamo qui per dimostrarlo “.

Félix Gall, Team Leader AG2R CITROËN TEAM per il Giro d’Italia 2022, dichiara: “È il mio primo vero Grand Tour, non vedo l'ora di fare il mio primo Giro d'Italia. Ho avuto un buon inizio di stagione, non poteva essere migliore. Mi sento molto bene e a mio agio, ed è un'atmosfera super piacevole. Non so cosa aspettarmi in oltre 3 settimane di gara, non l'ho mai fatto prima, quindi penso che il mio sarà un approccio quotidiano per vedere come reagisce il mio corpo”.

Andrea Vendrame, alla sua quinta partecipazione al Giro d’Italia, dichiara: “Le ambizioni sono molto alte dopo la vittoria di tappa dell’anno scorso e quindi spero di ripetermi, anzi migliorare ancora, magari portare alla squadra due vittorie in questo Giro. La squadra è molto buona e penso che si possano ottenere molti, molti risultati “.

Citroën condivide con AG2R CITROËN TEAM valori comuni come l’umanità, l’audacia e le prestazioni. Nel 2022, al fianco di AG2R CITROËN TEAM, Citroën rinnova il suo impegno verso una mobilità innovativa e sostenibile, perfettamente espressa attraverso i valori della squadra, in termini di eccellenza e prestazioni sane e responsabili.

In qualità di sponsor co-partner di AG2R CITROËN TEAM, Citroën fornisce alla squadra una flotta di 26 veicoli, fondamentale per gli spostamenti di tutto il team.

Nel corso del 2022, al fianco di Citroën SpaceTourer, la flotta di AG2R CITROËN TEAM si arricchisce delle ultime novità prodotto della gamma Citroën, Nuova Citroën C5 X, l’ammiraglia della Marca, e Nuovo SUV Citroën C5 Aircross, entrambe nella versione Hybrid Plug-In. Queste due vetture rappresentano il top della gamma Citroën e sono in grado di offrire tutti quegli elementi che sono fondamentali per la squadra, tra cui un comfort di riferimento, spazio a bordo, accessibilità e capacità di carico, tecnologie più avanzate al servizio della sicurezza, motorizzazioni efficienti e rispettose dell’ambiente, prestazioni e affidabilità.