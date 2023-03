Aiways: mobilità ad impatto zero con il SUV U6

Il tema dell'idoneità alle lunghe distanze in condizioni di basse temperature è uno degli aspetti cruciali nella scelta di una vettura elettrica.

Il SUV coupé Aiways U6 è stato ottimizzato per facilitare ulteriormente il passaggio alla mobilità elettrica, andando a rispondere in anticipo a tutte le esigenze dei clienti.

Titolo 2Un'auto elettrica è significativamente meno complicata nella meccanica della sua propulsione rispetto a un motore a combustione convenzionale. Mentre un motore a benzina o diesel richiede una serie di componenti soggette a usura, l'architettura di un motore elettrico è molto più semplice.

Una tecnologia innovativa per combattere l'ansia da autonomia

Le riserve in merito alla nuova forma di propulsione persistono ancora. Soprattutto i fattori psicologici, come l'ansia da autonomia, svolgono un ruolo di primo piano. Aiways si concentra proprio su questi temi e desidera rendere il passaggio alla mobilità elettrica il più semplice e rilassato possibile. Il SUV Coupé U6 è stato migliorato in molti piccoli dettagli per rendere la vita quotidiana a emissioni zero il più semplice possibile.

"Chi vuole avere successo come produttore non deve confrontarsi solo con le tendenze e gli sviluppi, ma anche con le reali esigenze dei clienti", spiega il dott. Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations di Aiways. "Sono quindi particolarmente lieto che per il nostro nuovo SUV Coupé Aiways U6 siamo riusciti a sviluppare efficacemente la nostra piattaforma MAS esistente, arricchendola di molti dettagli, riuscendo così a migliorare ancora una volta in modo significativo l'esperienza di guida elettrica e a rendere il passaggio più facile per molte persone".

“La missione del nostro Gruppo”, ha dichiarato Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & CEO Koelliker. “è di offrire ai nostri clienti soluzioni di mobilità sostenibile, sempre più adeguate alle necessità dei clienti, sotto tutti i punti di vista. Con Aiways vogliamo portare avanti il nostro impegno per una mobilità a impatto zero, che non spaventi i potenziali acquirenti, ma che li renda consapevoli dei vantaggi che una scelta come questa porterà nella loro quotidianità. E il nuovo SUV Coupé Aiways U6 rappresenta un significativo passo in avanti in questa direzione”.

Pianificazione intelligente del percorso con dati in tempo reale e precondizionamento della batteria

Un'innovazione significativa è l'integrazione del condizionamento del pacco batterie ad alto voltaggio in funzione delle esigenze, che può essere avviato manualmente dal conducente tramite il menu del veicolo del sistema di infotainment Aiways AI-Tech o in futuro tramite l'app Aiways. Prossimamente, la pianificazione del percorso avverrà automaticamente tramite l'app “PUMP” del SUV Coupé Aiways U6. Soprattutto in presenza di temperature esterne rigide e di una batteria altrettanto fredda, la possibilità di trasferire gli elettroni all'interno delle celle si riduce notevolmente. Il risultato è una riduzione delle prestazioni di ricarica rispetto ai valori massimi raggiungibili.

Per evitare che questo effetto si verifichi, l'app PUMP monitora in qualsiasi momento le temperature delle celle del pacco batteria tramite un'interfaccia wireless e garantisce il preriscaldamento ottimale della batteria di trazione prima dell'arrivo a una fermata di ricarica prevista. Ciò significa che la ricarica può essere effettuata alla potenza ottimale subito dopo l'inizio del processo di ricarica. Un altro vantaggio sono i dati in tempo reale all'interno dell'app, che informano in qualsiasi momento sulla disponibilità e le prestazioni delle stazioni di ricarica nella rispettiva località. In questo modo si evita ai clienti che viaggiano su lunghe distanze il timore di trovare stazioni di ricarica occupate

Adattamento ai piani di ricarica personalizzati: il nuovo Aiways OS

Un'altra novità dell'introduzione del SUV Coupé Aiways U6 è il nuovo Aiways AI-Tech OS del sistema di infotainment, che adesso non solo consente una visualizzazione dettagliata del processo di ricarica e dei valori di consumo, ma compie un ulteriore passo in avanti nella pianificazione della ricarica personalizzata. Chi desidera utilizzare la batteria ad alto voltaggio nel modo più parsimonioso possibile, ora con il pianificatore del livello di carica, liberamente regolabile, può scegliere il proprio valore massimo per la carica della batteria.

Oltre allo scaricamento eccessivo, è opportuno evitare anche la ricarica completa con tempi di sosta prolungati. Chi utilizza ad esempio il proprio veicolo per il pendolarismo quotidiano, può limitare il processo di ricarica a valori intorno all'80 per cento dello stato di carica, contribuendo così attivamente all'igiene della batteria. Indipendentemente dall'utilizzo, Aiways garantisce uno stato di salute di almeno il 75% dopo otto anni o 150.000 chilometri, grazie ai componenti di alta qualità della batteria ad alto voltaggio fornita da CATL.

Le migliori condizioni per lunghe distanze: alta efficienza e ottima aerodinamica

Tuttavia, il fattore più importante per un'auto elettrica è comunque il suo consumo. Il nuovo motore sincrono a magnete permanente AI-PT, sviluppato internamente, in combinazione con l'elettronica di potenza ottimizzata e il riduttore migliorato, è ancora più efficiente rispetto al gruppo propulsore precedentemente utilizzato con la piattaforma MAS. A ciò si aggiunge ora l'impiego, di serie, di una pompa di calore nel sistema di riscaldamento e climatizzazione, che garantisce un assorbimento di energia notevolmente ridotto, soprattutto in caso di rigide temperature esterne. Specie nel funzionamento reale, queste due misure assicurano un'autonomia notevolmente migliorata con temperature interne confortevoli e velocità di marcia più elevate.