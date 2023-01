Aiways U5: abitabilità da primato

Aiways U5 utilizza il pianale MAS (More Adaptable Structure) in comune con il nuovo SUV Coupé Aiways U6, progettato e utilizzato unicamente per vetture elettriche

il SUV Aiways U5 è veicolo molto spazioso: compagno di viaggio perfetto per la famiglia anche durante le vacanze. L'ampia abitabilità è garantita non solo dalla struttura della carrozzeria, ma anche dal design intelligente del pianale MAS. Ciò significa che il SUV offre spazio per qualsiasi tipo di bagaglio e passeggeri, per un risultato senza eguali.

Trasmissione più semplice

Un'auto elettrica a batteria come il SUV Aiways U5, rispetto a un veicolo a motore convenzionale, richiede molti meno componenti di trasmissione. Questo si traduce, ad esempio, nella soppressione del tunnel al centro del veicolo, che permette molto più spazio nell’abitacolo, soprattutto sul divano posteriore. Per fruire di questi vantaggi però, occorre che la piattaforma sia stata progettata esclusivamente per la trasmissione elettrica.

Il pianale MAS

Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations di Aiways, illustra i vantaggi della piattaforma utilizzata: “La More Adaptable Structure (MAS), alla base non solo del SUV Aiways U5 ma anche del nuovo SUV coupé Aiways U6, è stata concepita fin dall'inizio proprio per la sola propulsione elettrica. Ciò ha reso possibile la progettazione di ciascun componente guardando sia alla massima efficienza sia a una gestione dello spazio che fosse quanto più possibile ottimizzata. Inoltre, tutti i modelli Aiways sono progettati in linea con il concetto FRM: Family Roomy Mobility. La vettura offre più di quanto possa fare la maggior parte delle berline di fascia alta, in quanto combina uno spazio per le ginocchia fino a 500 millimetri nella parte posteriore con un bagagliaio fino a 1.555 litri”.

Per la famiglia

Il SUV Aiways U5 mostra tutti i suoi vantaggi grazie alla possibilità di ospitare facilmente passeggini e carrozzine nel bagagliaio e qualunque tipo di seggiolino per bambini. Anche i supporti Isofix con piastra di base girevole possono essere montati con semplicità nella parte posteriore, garantendo spazio sufficiente per il seggiolino sul sedile anteriore, permettendo ai bambini di stare seduti in tutta comodità e sicurezza.

Da Shanghai a Milano via Monaco

Aiways ha sede a Shanghai con headquarter europeo a Monaco di Baviera, in Germania. L’importatore per l’Italia è il Gruppo Koelliker che vanta una solida tradizione nell’importazione e vendita di automobili di marchi di successo, tra cui la giapponese Mitsubishi Motors e la coreana SsangYong, testimoniata dagli oltre 2.000.000 di veicoli commercializzati. La lunga esperienza di Koelliker si unisce oggi alla capacità di portare una nuova mobilità attraverso la selezione di marchi full-electric tra cui Aiways, Maxus, Seres e Wuzheng di cui supporta lo sviluppo commerciale e con cui desidera accompagnare gli automobilisti nella transizione elettrica.