Al Salone del Caravan di Düsseldorf Stellantis è protagonista

Oltre 700 operatori, 250.000 mq di superficie espositiva suddivisa in 16 padiglioni: questa è la 62^ edizione del Caravan Salon di Düsseldorf, evento di riferimento in Europa per produttori e clienti finali di veicoli ricreazionali (RV).

Lo stand Stellantis alla fiera tedesca si estende su 500 mq nel padiglione 16 (D42) e, come nell'edizione 2022, è un'esposizione multimarca che comprende Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot. Si tratta quindi del rinnovo di una promessa, basata su linee di comunicazione precise e strategiche che riflettono il posizionamento di “famiglia per le famiglie”.

Una famiglia di prodotti ampliata due anni fa a seguito della fusione tra i Gruppi FCA e PSA, che ha fornito l'opportunità di ampliare e completare la gamma.

Con quattro brand distinti, Stellantis è oggi in grado di soddisfare ogni esigenza delle famiglie che utilizzano il camper e si recano in Salone per scoprire le ultime tendenze e novità in un mercato in continua espansione, anche grazie ad una maggiore flessibilità lavorativa data dalle nuove abitudini di smart-work largamente diffuse e al fascino di trascorrere le vacanze in unità unifamiliari, in luoghi più tranquilli e a contatto con la natura.

Da qui la decisione di allestire uno stand dal forte potere ispirazionale, che richiama i valori emotivi di libertà, indipendenza e gusto per la scoperta. La predominanza del verde, che richiama la vicinanza all'ambiente naturale da esplorare, viene arricchita dalle foto di luoghi affascinanti e momenti felici di vita familiare, alcuni dei quali raccolti direttamente dai clienti stessi ed esposti in un diashow su uno schermo che sembra una cornice.