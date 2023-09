Alfa Romeo affida alla Leo Burnett il lancio della nuova 33 Stradale

Alfa Romeo sceglie a Leo Burnett, Publicis Groupe, per il lancio globale di Alfa Romeo 33 Stradale, un’auto che appena nata è già destinata a entrare nella storia.

Ispirata alla mitica 33 Stradale degli anni ‘60 e prodotta in soli 33 esemplari tutti personalizzati e fatti a mano, Alfa Romeo 33 Stradale è stata presentata in anteprima mondiale il 30 agosto durante un evento trasmesso in live streaming (Video) dal museo Alfa Romeo di Arese.

Per il lancio Leo Burnett ha realizzato un video che ripercorre la storia di Alfa Romeo dagli inizi ai giorni nostri da un nuovo punto di vista.

L’idea alla base della creatività è che un fil rouge abbia da sempre accompagnato le imprese del brand: il coraggio. Grazie ad un’attitudine audace, i piloti di Alfa Romeo hanno scritto pagine indelebili nel motorsport e vinto sfide incredibili. Sempre con coraggio il brand ha ottenuto risultati eccellenti anche al di fuori dalle piste, come nel 1967 quando ha deciso di adattare alla strada un modello nato per la corsa, dando vita alla 33 Stradale, auto diventata subito leggenda. E con il lancio della nuova 33 Stradale, Alfa Romeo vive un nuovo capitolo della sua storia, confermando la sua capacità di realizzare imprese in apparenza inattuabili.

Anche lo stile scelto per realizzare il video può essere definito un piccolo “atto di coraggio”. Una comunicazione non convenzionale, che si allontana dai codici tradizionali del settore automotive e che, attraverso uno storytelling immaginifico e suggestivo, ricostruisce il passato mescolando materiali di repertorio a riproduzioni realizzate ad hoc.

La regia è dell'italiano Bruno D’Elia che ha lavorato come un vero e proprio artigiano dell'immagine plasmando, pezzo dopo pezzo, tutta la parte storica del filmato. La ricostruzione in 3D della 33 Stradale e il driving sono curati da Band.

Nella giornata del 3 settembre lo spot è andato in onda su Sky 1 e TV8 in formato speciale 60’’ durante l’attesissimo gran premio italiano nel “tempio della velocità” a Monza.

La strategia e la campagna globale digital è stata realizzata e curata dal team Stellantis di Publicis Groupe con azioni volte ad ampliare e massimizzare la portata di un evento già storico per Alfa Romeo: oltre al video on air dal 30 agosto supportato da un piano VOL dedicato, il team si è occupato della live coverage dell’evento di lancio della 33 Stradale, della creazione di piani editoriali social, pagine web dedicate e campagne CRM. Nei prossimi mesi, a seguito di questo reveal di successo, la comunicazione proseguirà con ulteriori attività su tutti i canali digital del brand.

