Alfa Romeo chiude un 2022 da record

Alfa Romeo registra un 2022 straordinario sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi, con un trend in crescita su tutti i principali indicatori.

A partire dalle vendite: l’ultimo trimestre dell’anno si chiude con l’1,4% di quota di mercato, la migliore degli ultimi 3 anni, consentendo ad Alfa Romeo di essere il brand premium che cresce di più anno su anno, con oltre 3.000 immatricolazioni in più ossia il +27% rispetto al 2021. Risultati ancora più significativi se inseriti in un mercato sempre più competitivo e in un settore che ha visto una complessiva contrazione. Forte di questi traguardi, Alfa Romeo è pronto ad affrontare il 2023 con l’intera gamma di Tonale accanto a quella delle Nuove Giulia e Stelvio. Non solo. Dalla sua parte anche standard qualitativi elevatissimi, sia come prodotto sia come esperienza d’acquisto premium, inclusi i servizi post-vendita.

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia

“Le ottime performance commerciali del 2022 consolidano il percorso di metamorfosi di Alfa Romeo. Un percorso fatto da Tonale, primo C-SUV elettrificato del brand, ma anche da un consistente incremento di volumi, tutto questo unito ad un elevato livello di soddisfazione dei clienti e crescente profittabilità. È un risultato frutto di un grande lavoro di squadra, a ogni livello, e dal quale partiamo per un 2023 ancora più ambizioso e ricco di soddisfazioni”.

Tonale, la Metamorfosi del marchio verso una nuova era della connettività e dell’elettrificazione

Protagonista assoluta del 2022 Alfa Romeo Tonale, il primo SUV compatto elettrificato del marchio, chiude un 2022 da record con un portafoglio ordini record che consente al brand di proiettare un 2023 con ambizioni di vertice nel segmento, grazie anche ad una gamma ora al completo con l’introduzione delle versioni Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV.

Il successo commerciale di Alfa Romeo Tonale riguarda anche il comparto Business, grazie anche all’introduzione, accanto alle apprezzate versioni Hybrid da 130 e 160 CV, del propulsore 1.6 diesel 130 CV abbinato al nuovo cambio automatico a doppia frizione e sei marce TCT che ne esalta le doti dinamiche e il piacere di guida, riducendo i consumi. Una gamma ora completa e capace di rispondere a ogni esigenza dei fleet manager, offrendo anche l’inimitabile appeal dello storico marchio.

Pluripremiata dalla stampa europea e italiana

Quello del pubblico è un ulteriore e significativo premio che si somma ai numerosi riconoscimenti tributati dalla stampa internazionale a Tonale, che riguardano il design, le prestazioni e anche le emozioni tipiche del brand in equilibrio con le necessità di business. In Italia, Tonale si aggiudica due prestigiosi premi: “Auto Europa 2023”, assegnato dai soci dell’UIGA, l’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive, coadiuvati da una giuria di opinion leader e da una giuria popolare di appassionati; e il titolo di “Auto Più Bella del Web“, promosso da Infomotori.com, che succede ad Alfa Romeo Spider (2007), Giulia (2016) e Stelvio (2017).

Tonale Plug-In Hybrid Q4: la novità che segnerà il 2023

Con la nuova Plug-In Hybrid Q4, si completa il lancio della gamma Tonale, il modello con cui il Brand ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’elettrificazione mantenendo intatto il suo DNA, espressione di nobile sportività italiana dal 1910. La nuova versione, in arrivo a gennaio presso le concessionarie italiane, rappresenta il top di gamma e segna un nuovo capitolo nella Metamorfosi di Alfa Romeo, combinando efficienza e sportività ai massimi livelli: oltre 80 km in ciclo cittadino, 600 km totali di autonomia, emissioni ridotte fino a 26g/km.

Anche le doti stradali sono best in class e la tecnologia di bordo e la connettività la rendono l’Alfa Romeo più tecnologica di sempre. Qualità e cura dei dettagli si uniscono alle caratteristiche dinamiche con l’obiettivo di reinventare la sportività nel ventunesimo secolo. Tonale Plug-In Hybrid Q4 è quindi una pietra miliare nel percorso “zero to zero” di Alfa Romeo, che lo porterà a diventare un Brand a zero emissioni nel 2027, quando l’intera gamma sarà 100% elettrifica. Non solo, concentrando questa evoluzione in soli cinque anni, Alfa Romeo si posiziona nel settore automotive come Brand più veloce a raggiungere la carbon neutrality.

Nuove Giulia e Stelvio, l’evoluzione della bellezza “senza tempo” di Alfa Romeo

Al fianco di Tonale le seducenti Stelvio e Giulia che continuano a riscuotere grande apprezzamento sia del grande pubblico che del settore B2B. In particolare, Stelvio si conferma per il quarto anno consecutivo leader del segmento D-SUV, con una quota di mercato al 16,2%, che sfiora il 20% nel comparto premium ed in ulteriore crescita rispetto al 2021, mentre Giulia si conferma leader tra le berline non ibride del segmento D.

Le migliori premesse per il 2023 si completano con l’arrivo delle Nuove Giulia e Stelvio, che da febbraio potranno essere ammirate negli showroom italiani di Alfa Romeo. Caratterizzate dal nuovo frontale con fari Full-LED Adaptive Matrix, che crea un forte family feeling con Tonale, e dal nuovo quadro strumenti completamente digitale, entrambe le vetture segnano l’evoluzione, in termini di stile e tecnologia, di due modelli pluripremiati sia per le proverbiali eccellenze del Marchio – perfetto bilanciamento dei pesi, dinamica di guida da prima della classe, soluzioni tecnologiche e motoristiche ai vertici del segmento – sia per il Design senza tempo che rende qualunque vettura del Biscione, di ieri e di oggi, un’autentica “opera d’arte in movimento” concepita per durare negli anni.

Qualità e attenzione al cliente

La qualità espressa da un brand premium come Alfa Romeo non si valuta esclusivamente dai prodotti, ma anche dalla soddisfazione espressa dai clienti: secondo la survey interna di customer satisfaction la valutazione ottenuta per il processo di acquisto di una vettura nuova ha infatti superato i 96 punti su 100, mentre quella relativa ai servizi post-vendita ha superato i 90 punti: ottimi risultati che confermano Alfa Romeo come Brand di riferimento premium. A questo si aggiunge una nuova attenta gestione dei canali di vendita, con una forte riduzione degli stock, che sta guidando Alfa Romeo sempre più verso un modello “make to order”.

A Milano il primo flagship store

Lo scorso giugno, in occasione del lancio commerciale di Tonale nei principali mercati europei, Alfa Romeo ha inaugurato a Milano un nuovo flagship store all’interno di Stellantis&You Sales & Services. Si tratta del primo showroom al mondo con la nuova Brand Identity, dove vivere un’esperienza sensoriale immersiva alla scoperta dei suoi valori fondanti e della sua visione del futuro. Ispirato da materiali con effetti materici unici, l’atmosfera che si respira è essenziale, tecnologica. Nel corso del 2023 il suggestivo format sarà esteso ad altri showroom nazionali ed europei per offrire una coinvolgente “customer experience” premium.