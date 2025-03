Alfa Romeo conquista i concorsi 'Best Cars' 2025 in Germania e Svizzera

Alfa Romeo continua a imporsi nei prestigiosi concorsi "Best Cars", ottenendo una triplice vittoria in Germania e un successo straordinario in Svizzera.

Il marchio del Biscione ribadisce la sua eccellenza nel design e nella qualità costruttiva, raccogliendo il consenso degli appassionati e degli esperti del settore.

Successo in Germania: Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Tonale al vertice

Nella 49ª edizione del concorso "Best Cars", organizzato dalla rinomata rivista automobilistica tedesca auto motor und sport, Alfa Romeo ha ottenuto tre importanti riconoscimenti:

Alfa Romeo Giulia è stata premiata come miglior auto d'importazione nella categoria "Midsize" per l'ottava volta consecutiva.

Alfa Romeo Tonale ha primeggiato nella categoria "SUV Compatti/Fuoristrada" tra i veicoli d'importazione.

Alfa Romeo Stelvio ha conquistato la vetta nella categoria "Grandi SUV/Fuoristrada", confermandosi punto di riferimento nel segmento.

L’edizione 2025 del concorso ha visto la partecipazione di oltre 94.000 lettori, chiamati a scegliere tra un record di 462 vetture suddivise in 13 categorie. La cerimonia di premiazione si terrà il 9 maggio 2025 in occasione della celebrazione dell'anniversario del porto di Amburgo.

Alfa Romeo domina anche in Svizzera

Oltre ai successi tedeschi, Alfa Romeo ha ottenuto importanti riconoscimenti anche in Svizzera nel concorso organizzato dalla rivista Auto Illustrierte:

Alfa Romeo Giulia si è confermata per l'ottava volta al primo posto nella categoria delle berline di medie dimensioni.

Alfa Romeo Stelvio ha vinto nella categoria "SUV/Fuoristrada" per la settima volta consecutiva.

Alfa Romeo Junior, nel suo primo anno di vita, ha trionfato nella categoria "Small SUV/Crossover".

Il marchio Alfa Romeo è stato inoltre eletto "Miglior brand per il design" dai lettori della rivista.

La 31ª edizione del concorso ha visto la partecipazione di 462 modelli, suddivisi in 13 categorie, dimostrando ancora una volta l’eccezionale appeal del design e della tecnologia italiana.

L’attrazione senza tempo del design Alfa Romeo

I risultati ottenuti nei concorsi "Best Cars" in Germania e Svizzera testimoniano il fascino intramontabile di Alfa Romeo, che continua a essere riconosciuta come un'icona di stile, sportività e innovazione tecnologica. La vittoria dei modelli Giulia, Stelvio, Tonale e Junior conferma la capacità del brand italiano di interpretare i desideri degli automobilisti, coniugando prestazioni, eleganza e dinamismo.

Grazie al voto di migliaia di appassionati, Alfa Romeo si conferma protagonista nel panorama automobilistico internazionale, portando avanti con orgoglio la tradizione del Made in Italy su strada e nei cuori degli automobilisti.