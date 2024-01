Alfa Romeo nel 2023 è il Brand che cresce di più forte a livello globale

Forte dei gratificanti risultati del 2023, Il marchio prosegue con stabilità nel rispetto del piano prodotto presentato nel 2021, con 1 nuovo modello ogni anno.

Jean Philippe Imparato Ceo Alfa Romeo :“Il dato di crescita è perfettamente in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissati per il 2023.Essere il marchio premium che cresce di più tra i migliori competitors globali non può che renderci orgogliosi e rappresenta per noi il risultato di una strategia chiara e stabile. E’ una conferma del fatto che stiamo eseguendo, velocemente, il piano a lungo termine che abbiamo disegnato e annunciato nel 2021: un nuovo prodotto ogni anno, con una attenzione altissima sulla qualità. La disciplina e la velocità nell’esecuzione della nostra strategia è fondamentale per rispondere con reattività ad un mercato in rapida evoluzione.”

Le ottime performance commerciali ottenute da Alfa Romeo nel 2023 posizionano il marchio al vertice del comparto premium. Nella classifica globale dei top 15 marchi premium (ad esclusione del comparto 100% BEV), Alfa Romeo si impone infatti come il marchio che cresce maggiormente anno su anno. Un risultato che riempie di orgoglio, frutto della stabilità e della disciplina nell’attuazione del piano prodotto presentato nel 2021. Profittabilità, massimi standard in termini di qualità e rispetto del piano sono infatti i pilastri fondanti della strategia globale del marchio italiano che con un forte focus sul rafforzamento a livello globale punta a consolidare la propria presenza in tutte le region del mondo.

A livello globale nel 2023 le vendite crescono del +30% con l’Europa in forte e costante crescita +46%. A trainare le performance della regione, l’Italia +73%, Germania +71%, Belgio +62.0%, Francia +20%, Olanda +78%, Svizzera +20%.

Il Middle East & Africa è ancora la regione che mostra la crescita maggiore registrando un +74%supportata dal mercato turco +155%. Contribuisce con un incremento nelle vendite del +7% anche la regione India Asia Pacific dove, nel 2023, Alfa Romeo ha consolidato la sua presenza, a Singapore e Hong Kong.In North America, il debutto di Tonale a settembre è stato accolto con grande entusiasmo. L’America è sicuramente un continente con un grandissimo potenziale, e solide basi per la crescita risiedono nei risultati strepitosi in qualità, riportati dalle ricerche di settore, IQS (Initial Quality Study), effettuata da JD Power leader globale negli studi sui consumatori, nei servizi di consulenza e nell’ analisi dei dati. Infatti, secondo la ricerca, si dà evidenza del risultato straordinario ottenuto da Alfa Romeo che registra un netto miglioramento rispetto al 2022. J.D. Power, ha intervistato i clienti Alfa Romeo a distanza di 90 giorni dall’ acquisto e ha monitorato eventuali problematiche verificatesi su 100 veicoli (PP100) per valutare le performance del marchio.

Alfa Romeo si è posizionato sul gradino più alto del podio tra i marchi premium e al terzo posto nell’ industry. Rispetto all’anno precedente, Alfa Romeo nel 2023 ha scalato ben 24 posizioni – la miglior performance in crescita nell'IQS dell’anno appena concluso. Con lo stesso entusiasmo, Alfa Romeo è focalizzato sulla regione cinese per sfruttare tutte le opportunità che quest’area ha da offrire ad un marchio molto amato in oriente. Con l’arrivo di Tonale, la gamma è ora al completo, condizione ideale alla crescita.