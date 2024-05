Alfa Romeo presenta il nuovo store online

A partire da oggi, Alfa Romeo presenta il nuovo merchandising ufficiale, una collezione contemporanea, innovativa e di design pensata per la comunità di appassionati, la Tribe Alfa Romeo.

La collezione celebra i valori e la missione del brand in modo viscerale. Contestualmente, Alfa Romeo inaugura il suo nuovo store online, offrendo un’esperienza di acquisto premium, paragonabile a quella vissuta negli esclusivi showroom Alfa Romeo nel mondo.

La nuova offerta di Merchandising Alfa Romeo si articola in tre linee distinte: “Performance”, “Urban Red Line” e “Sport Red Passion”. Ciascuna collezione include capi d’abbigliamento dallo stile contemporaneo e accessori funzionali, caratterizzati da una forte personalità. Ogni prodotto riflette il glorioso patrimonio del marchio, proiettato verso un futuro sostenibile e audace, soddisfacendo coloro che amano distinguersi nel look quotidiano e cercano soluzioni tecniche che migliorano la performance. Il tutto è esaltato da uno stile unico, grafiche iconiche e texture accattivanti.

La nuova collezione rappresenta un asset strategico per veicolare i valori di Alfa Romeo, fidelizzando gli appassionati di lunga data e attraendo una nuova generazione di Alfisti. Questi nuovi ambasciatori del brand cercano un legame simbiotico con l’auto, capace di provocare autentiche emozioni. Per loro, Alfa Romeo ha completamente ridisegnato il suo store virtuale, esaltando la realtà di un marchio dalla forte connotazione italiana, che, in oltre un secolo di vita, ha saputo rimanere al passo coi tempi senza dimenticare le proprie radici. L’esperienza di navigazione attraverso le diverse categorie è estremamente intuitiva, permettendo un'esplorazione semplice e approfondita, con testi e informazioni tecniche che forniscono dettagli immediati su ogni prodotto.

Performance: Nobile Sportività Italiana

Simbolo di assoluta performance dal 1923, il leggendario logo del Quadrifoglio appare su capi e accessori della collezione “Performance” per rendere omaggio a un secolo di eccellenza. Linee minimaliste e dettagli raffinati danno vita a una collezione che unisce tradizione e modernità. Tra i prodotti più rappresentativi troviamo la sweatshirt Performance in neoprene beige, con zip lunga e loghi Alfa Romeo e Quadrifoglio in gommato. La t-shirt Corten Alfa Romeo, disponibile nel colore ruggine con un grande logo frontale in effetto corten, offre un look casual e originale. Completano la collezione il cappellino Performance Alfa Romeo in tessuto ripiegabile e leggero, la Mug Performance in porcellana di alta qualità, e il portachiavi Quadrifoglio double-face in metallo e pelle.

Urban Red Line: Vocazione Urbana ed Emozioni

La collezione “Urban Red Line” combina uno stile sportivo con un’estetica urbana innovativa e sostenibile. Dominata dal nero con dettagli rossi, questa linea è perfetta per la vita cittadina. Tra i capi di spicco troviamo il trenchcoat Urban, un capospalla elegante e raffinato in tessuto imbottito nero con interni e dettagli rossi. La felpa Urban Alfa Romeo in misto cotone nero, impreziosita da un dettaglio rosso sul polsino e il logo catarifrangente, offre un look casual e sportivo. La collezione è completata dal cappellino tecnico ripiegabile, dal portachiavi Urban e dal mini-ombrello con stecche in alluminio e fibra di vetro.

Sport Red Passion: Design Atletico e Performance

La linea “Sport Red Passion” celebra la passione di Alfa Romeo con dettagli sorprendenti e dinamici. Ispirata dalle linee sinuose della natura e dall'architettura dinamica, questa collezione esalta nuovi canoni stilistici. Tra i prodotti troviamo la giacca Sport Alfa Romeo, un capo tecnico e versatile, e la felpa Sport Alfa Romeo, disponibile in nero con interno cappuccio rosso e loghi in gommato nero. Per uno stile di vita dinamico, la collezione offre anche il borsone Sport Super Leggera e lo zaino Super Leggero Sport, entrambi in Nylon PET riciclato, oltre al cappellino Sport Alfa Romeo e alla bottiglia termica in acciaio inox.

Visita il nuovo store online di Alfa Romeo e scopri la collezione che meglio esprime il tuo legame con il brand: una perfetta fusione di tradizione e innovazione, performance e design.