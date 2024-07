Alfa Romeo Stelvio Veloce: un’icona di design e innovazione senza tempo

L’Alfa Romeo Stelvio Veloce segna una tappa significativa nella storia del marchio, evolvendo le sue proverbiali eccellenze in termini di bilanciamento dei pesi, dinamica di guida e tecnologie motoristiche.

Questo modello si distingue per la sua "bellezza senza tempo," un tratto distintivo del design Alfa Romeo che trasforma ogni veicolo in un’opera d’arte in movimento. Oggi, questa bellezza viene ulteriormente esaltata, con un focus particolare sul frontale che crea un forte family feeling con il modello Tonale.

Il frontale della Stelvio presenta un inedito trattamento delle griglie anteriori, dove è posizionato il logo, e delle prese d’aria inferiori, dando vita a una rivisitazione contemporanea del famoso "Trilobo". La principale novità sono i gruppi ottici anteriori “3+3” con fari Full-LED Matrix adattivi, che ricordano lo stile delle iconiche Alfa Romeo SZ Zagato e il concept Alfa Romeo Proteo. Questi nuovi fari garantiscono condizioni di illuminazione ottimali grazie a tecnologie sofisticate come l’“Adaptive Front Lighting System” e la “Glare-Free High Beam Segmented Technology”.

La Stelvio introduce un quadro strumenti totalmente digitale con uno schermo TFT da 12,3 pollici, accessibile attraverso tre layout: “Evolved”, “Relax” e “Heritage”. Questa nuova tecnologia consente di accedere a tutte le informazioni del veicolo e ai parametri relativi alla guida autonoma, offrendo un’esperienza di guida connessa e confortevole. Inoltre, il sistema infotainment include l'interfaccia HMI e i “Alfa Connect Services”, che offrono aggiornamenti “Over The Air” e funzionalità come il controllo remoto tramite smartphone/smartwatch.

La Stelvio adotta la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token), un’esclusiva mondiale nel panorama automotive introdotta da Alfa Romeo. Questo sistema si basa su una "blockchain card" che registra in modo sicuro e immutabile le principali informazioni sulla vettura, creando una certificazione che può aumentare il valore residuo del veicolo sul mercato dell’usato. La dinamica di guida della Stelvio rimane la migliore del segmento, grazie all’impiego di materiali ultraleggeri come l’alluminio e il carbonio, e alla trazione integrale Q4, che garantisce prestazioni elevate e consumi ridotti.

La Stelvio offre un’esperienza di guida viscerale, con un equilibrio tra design italiano, motori all’avanguardia e soluzioni tecniche uniche. La trazione integrale Q4 e il differenziale autobloccante meccanico Q2 assicurano la massima stabilità e sicurezza in tutte le condizioni di guida. Le sospensioni Alfa Link, con una struttura a quadrilatero alto e un sistema multilink al retrotreno, offrono un handling elevato e un comfort eccellente. La tecnologia IBS (Integrated Brake System) migliora la risposta del freno e ottimizza i pesi, mentre lo sterzo diretto e il cambio automatico ZF a 8 rapporti garantiscono una maneggevolezza senza pari.

La Stelvio offre un set completo di funzionalità ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) per una guida autonoma di livello 2. Questi sistemi elettronici supportano il guidatore, offrendo un maggiore comfort nei lunghi viaggi, pur richiedendo un monitoraggio continuo da parte del conducente.

La Stelvio adotta una logica di gamma semplificata con quattro allestimenti distintivi: Super, Sprint, Ti e Veloce. Ogni allestimento risponde alle esigenze dei clienti più esigenti, offrendo un’esperienza unica Alfa Romeo. Le nuove Giulia e Stelvio saranno disponibili con motorizzazioni diesel da 160 CV a trazione posteriore e benzina da 280 CV e diesel da 210 CV a trazione integrale.