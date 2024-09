Alfa Romeo Tonale trionfa ai “Family Car of the Year” Awards

Il design inconfondibile di Alfa Romeo Tonale continua a ricevere consensi a livello internazionale.

Questa volta, il prestigioso SUV compatto del marchio italiano ha conquistato il cuore dei lettori della rivista tedesca AUTO Straßenverkehr, vincendo due premi ai “Family Car of the Year” Awards, riservati alle auto con un prezzo compreso tra 35.000 e 45.000 euro.

Grazie al 12,2% delle preferenze, Tonale ha ottenuto il primo posto nella categoria veicoli di importazione, superando una concorrenza agguerrita, composta principalmente da marchi tedeschi. Ma non è tutto: con il 7,3% dei voti complessivi, Tonale si è assicurata anche la vittoria nella classifica generale, confermandosi come una delle auto più apprezzate dalle famiglie.

“La scelta dei lettori di AUTO Straßenverkehr di premiare il design di Tonale testimonia il successo di una formula vincente che combina design accattivante e straordinaria praticità d’uso per le famiglie”, ha commentato Stefan Cerchez, caporedattore della rivista. Questo riconoscimento sottolinea l’equilibrio perfetto raggiunto dal modello Alfa Romeo, capace di coniugare l'eleganza del design italiano con le esigenze pratiche delle famiglie moderne. Infatti, per partecipare ai “Family Car of the Year” Awards, le auto devono soddisfare requisiti specifici, tra cui un volume del bagagliaio di almeno 400 litri, dimostrando la loro adattabilità a un uso familiare.

Niccolò Biagioli, responsabile del marchio Alfa Romeo in Germania, ha espresso grande soddisfazione per il doppio riconoscimento: “La nostra gamma di prodotti si rivolge in genere a clienti con un innato spirito sportivo, amanti della tecnica, dell’innovazione e del design italiano. Ma non solo, è infatti un enorme piacere riscontrare come Alfa Romeo Tonale sia apprezzata in realtà anche da un pubblico molto più ampio, in particolare dalle famiglie, grazie alla sua straordinaria praticità."

Alfa Romeo Tonale è un'auto che segna una svolta storica per il marchio, essendo la prima ad introdurre l'elettrificazione. La versione di punta, il Tonale Plug-in Hybrid Q4, offre una tecnologia all'avanguardia con una trazione integrale che unisce un motore turbo benzina da 1.3 litri e 180 CV sull'asse anteriore e un motore elettrico da 90 kW sull'asse posteriore, per una potenza complessiva di 280 CV. Questa configurazione permette al SUV di percorrere oltre 80 km in modalità 100% elettrica in ambito urbano, incarnando perfettamente il DNA sportivo e innovativo di Alfa Romeo.

Con questi due prestigiosi premi, Alfa Romeo Tonale conferma di essere non solo un'auto dal design irresistibile, ma anche un compagno di viaggio ideale per le famiglie che cercano comfort, praticità e stile in un unico veicolo.