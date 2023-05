Alfa Romeo triplica le immatricolazioni nel primo quadrimestre dell’anno

Alfa Romeo conferma il suo ottimo esordio nel 2023, riaffermandosi come il marchio premium con il più alto tasso di crescita annuale.

Grazie ad una performance di aprile che ha raggiunto l'1,9% della quota di mercato totale e quasi il 9% nel segmento premium, il marchio ha ottenuto una crescita di oltre 4 punti percentuali rispetto allo scorso anno, risultando il marchio premium più performante nei primi quattro mesi dell'anno, con il triplo delle immatricolazioni rispetto al 2022.

Tonale, premiato come "Nuovo Modello dell'Anno 2023" dalla rivista specializzata Quattroruote, conferma e rafforza la sua leadership tra i modelli C-SUV Premium. Ad aprile più di 1 modello C-SUV Premium su 4 iscritti era un Tonale. La sua quota di mercato nel segmento C-SUV è salita al 6,6%, collocando Tonale nella top five assoluta della categoria, in competizione con tutti gli altri marchi. Il Plug-in Hybrid 280cv Q4, massima espressione di efficienza e sportività, ha dato un ottimo contributo ed è già sul podio nella classifica dei modelli ibridi plug-in premium, a soli 2 mesi dal suo lancio.