Alla scoperta del lago di Como con la nuova Peugeot e-2008 100% elettrica

Le strade che costeggiano il perimetro del lago di Como, in questa occasione nel ramo di Lecco, si rivelano un contesto ideale per evidenziare le caratteristiche “green” del Nuovo Peugeot e-2008, versione 100% elettrica del modello eletto Auto Europa 2021 da UIGA, l’Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive.

Le linee dinamiche ed innovative di Nuovo 2008 si sposano ottimamente con la bellezza e le suggestioni di questo affascinante contesto naturale.

A richiamare l’identità elettrica di questa Peugeot e-2008, oltre evidentemente alla silenziosità di marcia e l’assenza di vibrazioni, sono la calandra con un motivo grafico dello stesso colore della carrozzeria, il logo del Leone cangiante dai riflessi verde e blu, e il monogramma “E”, sul portellone posteriore e sui parafanghi anteriori.

L’abitacolo, in questo allestimento GT, offre l’esclusivo rivestimento in Alcantara Grigio Greval, con le impunture che anche in questo caso riprendono il tema dell’alternanza delle tinte verdi e blu.

Elemento imprescindibile per un’auto del Leone è poi il PEUGEOT i-Cockpit®, qui in versione 3D. Il volante compatto, posizionato in basso e lo schermo touchscreen da 10” HD si integrano alla perfezione con il nuovo quadro strumenti digitale tridimensionale, per un nuovo concetto di guida. Una strumentazione ampiamente configurabile che permette di visualizzare tutte le informazioni, incluso il diagramma dei flussi di energia.

In questo modo è possibile verificare, in tempo reale, l’utilizzo dell’energia, anche attraverso gli indicatori Charge, Eco e Power.

La guida può invece essere impostata su tre diverse modalità, ciascuna con le sue caratteristiche: Eco, Normal e Sport, con la prima ideale per contenere l’assorbimento di energia e massimizzare l’autonomia, la seconda pensata per l’uso quotidiano e la terza per sfruttare tutta la potenza e coppia disponibili.

La città di Lecco ospita anche Villa Manzoni, edificio in stile neoclassico nel quale abitò fino alla prima giovinezza l’autore del romanzo “I promessi sposi”, Alessandro Manzoni. Dal 1940 questa residenza è stata eletta a monumento nazionale divenendo un prestigioso museo letterario.

Le vie che circondano Villa Manzoni, così come la strada che asseconda le insenature del lago di Como, si rivelano ottimali al fine di esaltare le caratteristiche del motore elettrico da 136 CV di potenza di Nuovo Peugeot e-2008. Inoltre, la coppia motrice di 260Nm, disponibile istantaneamente, rende allo stesso tempo la guida assai dinamica ma anche molto fluida, mentre l’autonomia, in base al nuovo ciclo WLTP, arriva fino a 320 km.

Il piacere di guida, le prestazioni brillanti, la silenziosità di marcia, la spinta del motore senza soluzione di continuità e la libertà di circolare anche nelle zone a traffico limitato sono indubbiamente i punti di forza di Nuovo PEUGEOT e-2008. A questi è però importante anche aggiungere l’ottimizzazione dei tempi di ricarica della batteria da 50kW di cui è dotato. Tramite una colonnina pubblica da 100kW è possibile ricaricare l’80% della batteria in appena 30 minuti, mentre con una wallbox installata nel proprio box è sufficiente la notte per ricaricarla al 100%, soluzione davvero ideale.

Grazie all’elevata tecnologia adottata da PEUGEOT, infatti, la ricarica avviene sempre in tempi molto rapidi, ulteriormente riducibili se si opta per il caricatore di bordo da 11kW, disponibile a richiesta. Nuovo PEUGEOT e-2008, rispetto alle sorelle con motore endotermico, non obbliga ad alcuna rinuncia in fatto di design, comfort, spazio a bordo e piacere di guida, da sempre elemento caratteristico delle auto del Leone. Con Nuovo e-2008 la guida entra in una nuova dimensione.