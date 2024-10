Alpine A110 GT: debutto cinematografico in "Largo Winch"

L’Alpine A110 GT fa il suo debutto cinematografico nel terzo capitolo della serie "Largo Winch".

La celebre coupé sportiva sarà protagonista di adrenaliniche scene d’azione, con l'attore Tomer Sisley che torna a vestire i panni di Largo Winch. Il film, diretto da Olivier Masset-Depasse, promette emozioni forti e inseguimenti mozzafiato tra le montagne innevate, in un'avventura che porterà il protagonista a confrontarsi con il personaggio interpretato da James Franco.

Il riconoscibile design dell’Alpine A110 GT, con le sue curve pure e il distintivo color Grigio Tuono, è stato scelto per rappresentare l’essenza della sportività e dell’agilità del marchio Alpine. La coupé, rinomata per la sua compattezza e la sua destrezza sulle strade, si destreggerà in una serie di sequenze dinamiche che metteranno in risalto le sue eccezionali caratteristiche tecniche.

David Gendry, Direttore Sponsorizzazioni, Partnership e Comunicazione di Alpine, ha espresso grande soddisfazione per questa collaborazione: “Siamo orgogliosi di questa collaborazione che evidenzia tutta la sportività e agilità del nostro modello coupé sportivo guidato da un Tomer Sisley alla ricerca della verità.”

In questa nuova avventura, Largo Winch dovrà affrontare l'americano James Franco in una caccia globale per svelare la verità e ritrovare suo figlio, rapito davanti ai suoi occhi. La trama coinvolgente e le spettacolari sequenze d’azione faranno da cornice perfetta per mettere in luce le straordinarie qualità della A110 GT.

Il film, che uscirà in Francia il 31 luglio 2024, segna un momento significativo per Alpine, che sceglie di tuffarsi nella Settima Arte per presentare il suo iconico modello al grande pubblico. Con questa operazione, il marchio mira ad espandere la sua notorietà globale, associando la sua immagine a uno degli eroi francesi più noti al mondo.

Il ritorno di Tomer Sisley nei panni di Largo Winch, per la terza volta al cinema, è atteso con grande entusiasmo dai fan della serie e dagli appassionati di auto sportive. L’Alpine A110 GT non sarà solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio co-protagonista in questa corsa contro il tempo e le avversità.

Questo debutto cinematografico rappresenta una vetrina importante per Alpine, che dimostra ancora una volta il suo impegno nel coniugare eleganza, performance e innovazione. L’attesa per vedere l’Alpine A110 GT all’opera sul grande schermo è alta, e il film promette di regalare momenti indimenticabili agli spettatori.

L' entrata di Alpine nel mondo del cinema con "Largo Winch" segna l’inizio di una nuova avventura, non solo per il personaggio di Sisley, ma anche per tutti gli appassionati di auto sportive. L’iconica A110 GT è pronta a conquistare il cuore degli spettatori, esattamente come ha fatto su strada.