Alpine A110 Pikes Peak, pronta per conquistare la vetta

Alpine sta affrontando la sfida di conquistare le vette americane con la celebre cronoscalata di Pikes Peak.

L'avventura è iniziata con determinazione sin dal novembre 2022, ma si è intensificata nelle ultime settimane con i primi giri dell'Alpine A110 Pikes Peak, una vettura appositamente progettata per la gara. Dopo aver effettuato test nella regione della Drôme e a Val Thorens per convalidare le soluzioni tecniche adottate, il nuovo modello si prepara a partire lunedì per gli Stati Uniti. Lì, affronterà nuove sfide per tutto il mese di giugno.

La storia di Alpine è stata costruita sulle sfide. Dai primi impegni di Jean Rédélé alle sfide odierne, il DNA della Marca è sempre forte e presente. Questa ricerca delle prestazioni ci porta a puntare sempre più in alto, alla vetta. Le cronoscalate sono nel cuore degli appassionati di Alpine da sempre. Oggi, la nostra inesauribile fame di competizione, ci porta a Pikes Peak, una delle gare del motorsport in grado di saziare l’immaginario collettivo da diversi decenni. Non vediamo l’ora di essere lì, con i nostri partner di Signatech e Raphaël Astier, ‘racer’ la cui forza di volontà è pari solo all’insaziabile fame di sfide. Per correre su una strada leggendaria, avevamo bisogno di un’auto all’altezza dell’evento. Ed ecco a voi l’Alpine A110 Pikes Peak, la massima espressione dell’arte di Alpine. Grintosa, estrema e stilosa, quest’auto incarna ancora una volta le nostre radici, il nostro presente e il nostro futuro, il tutto in un Paese che riveste un’importanza strategica per il nostro domani. Restiamo umili, ma siamo determinati a dare il meglio di noi stessi oltre l’Atlantico per scrivere una nuova indimenticambile pagina della storia di Alpine con questa magnifica avventura che ci porta fino alle nuvole. Laurent Rossi, CEO di Alpine