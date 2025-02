Alpine A110 R Ultime: la massima espressione della sportività

Alpine alza l'asticella con l'A110 R Ultime, una versione estrema che incarna il massimo delle performance e della raffinatezza artigianale della casa francese.

Realizzata in una serie limitata di soli 110 esemplari, questa coupé rappresenta il culmine dello sviluppo dell'A110, combinando leggerezza, aerodinamica avanzata e una personalizzazione senza precedenti.

Un'auto concepita per emozionare, nata per la pista ma omologata per la strada, capace di coprire lo 0-100 km/h in appena 3,8 secondi e di migliorare di ben 20 secondi il tempo sul giro rispetto alla A110 R al Nürburgring Nordschleife. Un risultato che testimonia la dedizione degli ingegneri Alpine nella ricerca delle massime prestazioni senza compromettere l'equilibrio e la purezza di guida, veri tratti distintivi del marchio.

Prestazioni estreme, DNA da corsa

Dietro le performance mozzafiato dell'A110 R Ultime c'è un attento lavoro di ingegnerizzazione che ha coinvolto i migliori esperti del settore. Il cuore pulsante è il quattro cilindri turbo da 1.8 litri capace di erogare fino a 345 CV con carburante a 102 ottani (325 CV con 98 RON), abbinato a una trasmissione DCT6 rivista per gestire al meglio la potenza e la coppia di 420 Nm.

Il telaio in alluminio è stato ulteriormente affinato per garantire il massimo della rigidità torsionale, mentre le sospensioni Ohlins® TTX regolabili in altezza e idraulicamente su due vie permettono una precisione millimetrica nell'assetto. L'aerodinamica è stata completamente rivisitata, con uno splitter anteriore maggiorato, alette aerodinamiche, un nuovo cofano ventilato e un alettone posteriore biplano regolabile che aumenta la deportanza di ben 160 kg rispetto alla A110 R standard.

Anche il comparto frenante ha ricevuto un aggiornamento significativo, con dischi maggiorati e pastiglie ad alte prestazioni ispirate al mondo del motorsport, mentre i cerchi in carbonio da 18 e 19 pollici calzano pneumatici Michelin PS CUP 2 sviluppati specificamente per questo modello.

Un atelier su quattro ruote: la personalizzazione senza limiti

Oltre alle prestazioni, Alpine ha voluto rendere l'A110 R Ultime un'esperienza di lusso e artigianalità, introducendo per la prima volta un programma di ultra-personalizzazione chiamato Atelier Sur-Mesure. I clienti possono scegliere tra 27 tinte di carrozzeria, 10 tonalità di pelle e 14 colori di Alcantara®, grazie alla collaborazione con Poltrona Frau®, per un abitacolo su misura che riflette il gusto e la personalità di ogni acquirente.

Gli interni, completamente rivestiti in materiali pregiati, offrono sedili Sabelt® con guscio in carbonio, volante in Alcantara® con impunture a contrasto e dettagli esclusivi che esaltano l'esperienza di guida. Inoltre, 30 delle 110 unità disponibili saranno realizzate nella versione speciale "La Bleue", caratterizzata da una livrea in doppia tonalità di blu e interni con finiture dedicate.

Il futuro di Alpine inizia qui

L'A110 R Ultime rappresenta l'apice di un percorso che ha visto Alpine crescere e affermarsi nuovamente come punto di riferimento nel mondo delle sportive leggere e performanti. Questa versione estrema non solo segna il culmine della generazione A110, ma apre anche la strada al futuro elettrico del marchio: il primo modello a zero emissioni arriverà entro la fine del 2026, ereditando il know-how tecnico e l'eccellenza ingegneristica di questa serie limitata.

"A110 R Ultime è l'essenza di Alpine: un'auto nata per la guida pura, capace di regalare emozioni ineguagliabili e di competere con vetture molto più potenti. Questa edizione limitata rappresenta il nostro massimo livello di prestazioni e artigianalità", ha dichiarato Philippe Krief, CEO del brand Alpine.

Con pochi esemplari ancora disponibili, l'A110 R Ultime si candida a diventare un autentico pezzo da collezione, una sportiva senza compromessi che incarna la perfetta fusione tra tecnica, emozione e savoir-faire francese.