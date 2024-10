Alpine A110 R Ultime: la sportiva più estrema di Alpine in serie limitata debutta al Salone di parigi 2024

Alpine svela la sua A110 R Ultime al Salone dell'Auto di Parigi 2024, una versione in edizione limitata che rappresenta la massima espressione sportiva del marchio.

Prodotta in soli 110 esemplari, la A110 R Ultime è stata progettata per offrire prestazioni di altissimo livello e personalizzazioni su misura, grazie al programma Atelier Alpine.

Il cuore della A110 R Ultime è un motore da 345 CV, capace di sprigionare una coppia massima di 420 Nm e raggiungere la potenza massima a 6.000 giri/min. Con un rapporto peso-potenza di 3,2 kg/CV e alimentata da carburante RON102, la vettura accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, grazie alla funzione Launch Control che ottimizza le partenze. Gli aggiornamenti tecnici includono un turbo modificato, una nuova trasmissione DW6 e un impianto frenante AP Racing con dischi bi-materiale da 330 mm.

La nuova A110 R Ultime beneficia anche di significativi miglioramenti aerodinamici. Il carico aerodinamico è aumentato di 160 kg rispetto alla versione A110 R Turini, grazie all'adozione di un doppio diffusore posteriore, prese d'aria superiori e spoiler ispirati alle competizioni. La gestione del flusso d'aria è stata ottimizzata per migliorare le prestazioni su pista e l'agilità in curva.

Il design di questa versione limitata riflette il know-how francese di Alpine, con cerchi forgiati da 18" all'anteriore e 19" al posteriore, abbinati a pneumatici Michelin PS2 CUP per massimizzare la potenza su strada. Le personalizzazioni dell’Atelier Alpine e del programma Sur-Mesure offrono un'infinita gamma di opzioni, con interni in Alcantara® disponibili in 9 colori e finiture in pelle Poltrona Frau®.

Una delle configurazioni più esclusive presentate al Salone è la "La Blu", un modello unico realizzato in soli 15 esemplari. Questa versione speciale si distingue per la tinta personalizzata, una fusione tra Blu Alpine Vision e Blu Abisso, e interni rivestiti in pelle blu Poltrona Frau® e Sabelt®. Il prezzo di questa configurazione è di €330.000 IVA inclusa, esprimendo al massimo l'eleganza e la personalizzazione bespoke di Alpine.

Con la A110 R Ultime, Alpine porta la sua visione della sportività al livello successivo, combinando ingegneria di precisione, design esclusivo e prestazioni mozzafiato.