Alpine A290: la rivoluzione della sportività elettrica è On Air con la nuova campagna p ubblicitaria- IL VIDEO

Alpine inaugura una nuova era con il lancio della A290, la prima city car sportiva completamente elettrica della casa automobilistica francese.

Per celebrare il debutto, il marchio si affida a una campagna pubblicitaria internazionale curata dall’agenzia BETC Étoile Rouge, che esprime il DNA unico della vettura attraverso il tema della leggerezza.

La campagna ruota attorno al claim “The Irresistible Attraction of Lightness” - L’irresistibile attrazione della leggerezza - evocando il piacere e l’agilità che A290 offre al volante. Un messaggio che punta a ridare agli automobilisti la spensieratezza e la gioia tipiche dell’infanzia, come raccontato nel film pubblicitario diretto da Martin Werner e impreziosito dalle note della celebre canzone “Initials B.B.” di Serge Gainsbourg.

La campagna sarà on air dal 26 gennaio su TV, stampa e canali digitali, mentre dal 3 febbraio partirà la Blue Week, una settimana di eventi dedicati negli Alpine Store italiani, dove clienti e prospect potranno scoprire da vicino le straordinarie caratteristiche di A290.

Un concentrato di performance e design

La A290 non è solo un’auto, ma il primo tassello di una nuova generazione di veicoli elettrici che proseguirà con la A390e la nuova A110. Prodotta nello stabilimento di Douai, nel cuore del Centro ElectriCity, e dotata di un motore sviluppato nella Megafactory di Cléon, la A290 combina prestazioni di alto livello e massima sostenibilità.

Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi, una potenza fino a 220 CV, una coppia di 300 Nm e un peso di soli 1.479 kg, la A290 si posiziona come una delle auto più performanti del segmento. Tuttavia, non sacrifica comfort e praticità: con i suoi 5 posti, un bagagliaio da 326 litri e un raggio di sterzata di 10,2 metri, offre versatilità senza compromessi.

Riconoscimenti internazionali

A pochi giorni dal lancio, Alpine A290 ha già conquistato un importante riconoscimento, aggiudicandosi il titolo di Car of the Year 2025. La giuria europea COTY ha premiato la vettura con 353 voti, condividendo il podio con la Renault R5 E-Tech Electric. Un traguardo che sottolinea il successo della strategia Alpine nel coniugare prestazioni, stile e sostenibilità.

Con la A290, Alpine punta a rivoluzionare il concetto di city car sportiva, conquistando il cuore di chi cerca emozioni alla guida senza rinunciare alla praticità quotidiana.