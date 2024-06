Alpine A290: la rivoluzione elettrica delle Hot Hatch

Alpine, con la sua prima hot hatch elettrica della nuova era, la A290, ha deciso di non scendere a compromessi tra sportività e comfort.

Gli ingegneri responsabili dello sviluppo di questo modello hanno ricevuto un chiaro mandato: privilegiare il piacere di guida e l'emozione che si prova al volante.

Una Piattaforma Dedicata per Prestazioni Ottimali

La base della A290 è la piattaforma AmpR Small, specificamente progettata per veicoli elettrici. Questa piattaforma offre una distribuzione delle masse ottimizzata, con meno peso sull'avantreno e un baricentro più basso, che contribuiscono alla stabilità e agilità dell'auto. La batteria, posizionata in modo da migliorare l'abitabilità e la rigidità del veicolo, e l'architettura di tipo skateboard, con un motore di piccole dimensioni, permettono un anteriore più compatto. Questo design favorisce un equilibrio perfetto con un passo corto per maggiore brio e ampie carreggiate per stabilità e l'uso di pneumatici più larghi.

Motore e Prestazioni

Il motore della A290 è derivato dal segmento superiore, in linea con la tradizione di Alpine, che si ispira al lavoro di Jean Rédélé con la 4 CV potenziata trasformata in A106. Partendo dalla piattaforma AmpR Small, il team ha sviluppato un veicolo con prestazioni eccezionali: un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi, una potenza fino a 220 CV, una coppia di 300 Nm e un peso di soli 1.479 kg. Nonostante queste performance, la A290 mantiene un elevato livello di comfort e praticità, con una lunghezza di 3,99 metri, un ampio bagagliaio da 326 litri e un diametro di sterzata di 10,20 metri, rendendola perfetta per l'uso quotidiano.

Tecnologia e Innovazioni

La Alpine A290 adotta una culla motore specifica in alluminio, migliorando l'alloggiamento e garantendo un comportamento veicolare ottimale con un filtraggio adeguato. Le sospensioni dedicate, dotate di finecorsa idraulici, offrono un ottimo livello di comfort. Il retrotreno multilink, una scelta rara per questa categoria, permette una regolazione precisa della posizione delle ruote, migliorando la stabilità in curva e la direzionalità dell'avantreno.

La gestione della coppia è affidata all'Alpine Torque Technology, che regola con precisione l'erogazione della coppia e agisce sui freni per garantire la massima trazione. Inoltre, la funzione Overtake, attivabile tramite un pulsante rosso sul volante, eroga un surplus di potenza per 10 secondi, rendendo le accelerazioni più incisive.

Modalità di Guida e Esperienza Sonora

La A290 offre quattro livelli di frenata rigenerativa, selezionabili tramite il pulsante RCH sul volante, permettendo al conducente di scegliere la modalità più adatta al proprio stile di guida. La funzione launch control, facile da attivare, consente accelerazioni da fermo rapide e spettacolari.

Essendo un veicolo elettrico, Alpine ha collaborato con ingegneri acustici e musicisti per creare due suoni distintivi: Alternative Sound, per una guida sportiva leggera, e Alpine Sound, per un'esperienza di guida immersiva. Entrambi i suoni possono essere disattivati a piacere.

Ricarica e Autonomia

La batteria da 52 kWh della A290 offre un'autonomia WLTP di circa 380 km. La ricarica rapida in corrente continua da 100 kW permette di passare dal 15 all'80% di carica in 30 minuti o di recuperare 150 km in 15 minuti. In corrente alternata, il caricabatterie da 11 kW consente una ricarica dal 50 all'80% in 1 ora e 20 minuti. Il sistema V2L (vehicle-to-load) permette di collegare dispositivi esterni, mentre la compatibilità con le funzioni V2G (vehicle-to-grid) offre vantaggi economici per la ricarica domestica.

La navigazione GPS di Google Maps con Route Planner ottimizza il percorso considerando vari fattori come il livello di carica e la temperatura della batteria, migliorando l'efficienza delle tappe di ricarica.

La nuova Alpine A290 rappresenta una perfetta fusione tra prestazioni sportive e comfort quotidiano, ridefinendo il segmento delle hot hatch elettriche. Con tecnologie all'avanguardia e un design pensato per il piacere di guida, la A290 si posiziona come un punto di riferimento nella sua categoria, offrendo un'esperienza di guida coinvolgente e versatile.

Alpine continua così la sua tradizione di eccellenza, portando l'eredità delle sue iconiche vetture sportive nell'era dell'elettrico, senza compromessi. La storia si ripete, e la A290 è pronta a scrivere un nuovo capitolo di emozioni al volante