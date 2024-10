Alpine lancia Hypertech Alpine: un centro d’ingegneria all’avanguardia a Viry-Châtillon

Alpine ha annunciato la creazione di Hypertech Alpine, un centro di ingegneria all’avanguardia che sorgerà presso lo storico sito di Viry-Châtillon entro la fine del 2024.

Questo nuovo polo tecnologico sarà fondamentale per lo sviluppo delle Supercar Alpine e delle future tecnologie per i veicoli ad altissime prestazioni, giocando un ruolo chiave anche nella strategia di innovazione del Gruppo Renault.

Il progetto rappresenta una svolta epocale per Alpine, poiché Hypertech Alpine combinerà le competenze di ingegneria avanzata nel campo dei motori elettrici, delle batterie del futuro e del motorsport. Il centro, infatti, lavorerà non solo sullo sviluppo a breve e medio termine di batterie per auto sportive, ma anche su progetti di Ricerca e Advanced Engineering, concentrandosi sulla tecnologia delle solid state battery, per garantire prestazioni elevate anche in condizioni estreme.

Un futuro di innovazione e prestazioni

Uno dei progetti più ambiziosi di Hypertech Alpine sarà lo sviluppo della futura Supercar Alpine, che beneficerà delle competenze di ingegneria avanzata acquisite nel corso degli anni a Viry-Châtillon. Il centro si concentrerà anche sulle nuove tecnologie per i motori elettrici in collaborazione con Ampere, per contribuire alle prossime rivoluzioni nel mondo delle auto elettriche.

Alpine ha deciso di mantenere attive le competenze e le conoscenze legate alla Formula 1, annunciando la creazione di un’unità di monitoraggio della F1 presso Hypertech Alpine, che permetterà ai dipendenti di continuare a lavorare su progetti innovativi anche dopo la stagione 2025, quando la sede di Viry interromperà parte delle sue attività nel settore.

Inoltre, Alpine rafforzerà il proprio impegno nel motorsport attraverso i suoi programmi esistenti nel Campionato Mondiale di Endurance (WEC), nelle gare clienti, in Formula E e nelle competizioni di Rally-Raid con partner strategici. Questa evoluzione rafforza il DNA sportivo di Alpine, che continuerà a essere una colonna portante della Marca anche grazie a Hypertech Alpine.

Hypertech Alpine: un progetto di eccellenza per il futuro di Alpine e del Gruppo Renault

Il processo di trasformazione del sito di Viry-Châtillon, risultato di un consulto costruttivo con le parti sociali e una valutazione indipendente, prevede che ogni dipendente coinvolto nel progetto riceva una nuova collocazione nel centro Hypertech Alpine. La transizione sarà supportata da un’unità dedicata, composta da membri della direzione e delle risorse umane, nonché dai rappresentanti dei lavoratori, che gestiranno i piani di formazione necessari per potenziare i nuovi progetti.

L'importanza di questo nuovo centro di ingegneria non si limita al solo mondo delle auto sportive. Philippe Krief, CEO di Alpine, ha dichiarato che Hypertech Alpine rappresenta una svolta fondamentale non solo per la Marca ma anche per il Gruppo Renault, ponendo Viry-Châtillon come fulcro dell’innovazione tecnologica e delle competenze ingegneristiche.

Con la creazione di Hypertech Alpine, Renault mira a consolidare la posizione di Alpine come “garage dell’innovazione”, permettendo al marchio di affrontare le sfide del futuro automobilistico con soluzioni all’avanguardia e mantenendo saldo il suo DNA sportivo, che sarà il motore di un progetto industriale ambizioso.