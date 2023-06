Alpine svela la serie limitata A110 R Le Mans

Con la serie limitata A110 R Le Mans, Alpine rende omaggio alla più importante gara di endurance del mondo, in occasione del suo centenario.

Dagli anni 1960 fino alla famosa vittoria dell'A442 nel 1978, la Marca è immersa nel mondo delle gare di endurance grazie al suo fondatore, Jean Rédélé. Alpine si rafforza nell’endurance con Signatech, prima nella categoria LMP2 e, successivamente, nella LMP1 e si proietta decisamente nel futuro prevedendo l’ingresso nella nuova categoria Hypercar LMDh nel 2024.

Performance: una visione radicale delle gare nata dalla competizione

Basata suA110 R, A110 R Le Mans riprende tutti i componenti in carbonio su tetto e cerchi, ma anche nell’abitacolo, con i sedili sportivi monoscocca Sabelt® Track. A tutto ciò si aggiungono i parafanghi in carbonio che ricordano lo stile delle auto da endurance e il design diA480 della scuderia Alpine Elf Endurance Team. L’uso di componenti leggeri, già presenti in A110 R, contribuisce alle prestazioni di alto livello, con una velocità di accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi ed una velocità massima di 285 km/h in pista.

La serie limitata A110 R Le Mans è dotata del sistema Road & Track, un’innovazione brevettata da Alpine, che consente di abbassare ed irrigidire l’auto del 5%, per una maggiore stabilità in pista. Quest’evoluzione tecnica, associata ad una taratura specifica delle sospensioni, consente di migliorare le prestazioni nel lungo rettilineo delle “Hunaudières” e nelle curve veloci del Circuito della 24 Ore.