Amiki Miei 2024: la passione per Lancia torna a sfilare per le strade di Torino

Domenica 15 settembre 2024, Torino sarà nuovamente protagonista di Amiki Miei, l’evento biennale nato nel 2008 dalla passione di Miki Biasion, storico campione di Rally e figura iconica legata al marchio Lancia.

Questa edizione vedrà sfilare per le strade del capoluogo piemontese un corteo di auto storiche, guidato dalla Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del brand.

Una celebrazione del marchio Lancia

La manifestazione, che quest’anno raggiunge la sua nona edizione, è un momento imperdibile per gli amanti del marchio Lancia e in particolare della leggendaria Lancia Delta, vettura che ha contribuito a scrivere pagine indelebili nella storia del Rally. Il corteo partirà da Piazza San Carlo e attraverserà le strade di Torino, con una sosta presso il Parco del Valentino in occasione del Salone dell’Auto di Torino, per poi concludersi al Museo Stellantis.

Questo raduno internazionale permette a migliaia di appassionati di condividere una giornata dedicata al mondo dei motori, in un evento che sottolinea il forte legame tra il marchio Lancia e la città che ha visto la sua nascita nel 1906. La nuova Ypsilon, progettata proprio a Torino, rappresenta la rinascita del marchio, simbolo di tradizione e innovazione.

Miki Biasion: un legame indissolubile con Lancia

Miki Biasion, il pilota italiano più vincente nella storia del Rally, con i titoli mondiali vinti nel 1988 e 1989 a bordo della Lancia Delta del Martini Racing Team, è l'anima di Amiki Miei. Il suo legame con Lancia va oltre le corse, come dimostrato dal suo contributo allo sviluppo della Lancia Ypsilon HF, versione ad alte prestazioni della nuova Ypsilon, e della Lancia Ypsilon Rally 4 HF, la vettura che segnerà il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo del Rally.

Biasion, da sempre legato al marchio, ha dichiarato: "Lancia è più di un’auto, è una parte di me. La passione per questo brand mi accompagna da tutta la vita, ed è un onore poter continuare a lavorare al suo fianco per il futuro." La sua presenza durante l’evento sarà un’occasione speciale per gli appassionati di incontrare una leggenda vivente del Rally.

Il ritorno di Lancia nel Rally

Un altro elemento chiave di Amiki Miei 2024 sarà il focus sul futuro di Lancia. Grazie al lavoro di Biasion, la Lancia Ypsilon HF e la Lancia Ypsilon Rally 4 HF rappresentano il ritorno del marchio nel mondo del Rally, con una vettura che promette di mantenere alto il nome di Lancia anche nel campo delle competizioni. L'evento offrirà una prima anticipazione di queste novità, con l'obiettivo di rilanciare il marchio anche sulle strade dei circuiti internazionali.

Amiki Miei è molto più di un raduno di auto storiche: è una celebrazione del marchio Lancia e della sua eredità nel mondo dei motori. Grazie alla passione e all’impegno di Miki Biasion, l’edizione 2024 promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati, con la Nuova Lancia Ypsilon e il futuro del marchio sotto i riflettori.